Het slavernijverleden bespreken in de klas: 'Maak het persoonlijk'

Leraren willen graag het slavernijverleden zorgvuldig bespreken, maar worstelen daarmee. Schoolboeken zijn volgens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) vaak eenzijdig en het onderwerp voelt beladen. Het verhaal blijft hierdoor in de klas te vaak hangen bij plantages en het jaartal van afschaffing. Wat ontbreekt is het menselijke aspect en de invloed van dit verleden op het heden. Woensdag was er daarom in Breda een speciale dag voor docenten met lezingen en workshops, want docenten 'willen dit echt goed doen'.

Voor docent burgerschap Michael Esajas uit Rijen en docentopleider Lucata Linga uit Tilburg staat één vraag centraal: hoe maak je het slavernijverleden betekenisvol voor álle leerlingen? Beiden namen deel aan de onderwijsdag in De Nieuwe Veste in Breda en zagen hoe werkvormen en gesprekken het onderwerp persoonlijk en toegankelijk kunnen maken. "De dag geeft tools om het gesprek te openen in plaats van te vermijden", zegt Esajas. Linga vult aan: "Als je met leerlingen onderzoekt waar hun families vandaan komen, wordt geschiedenis ineens persoonlijk. Dan gaat het niet alleen over ‘toen’, maar over ‘wij’." "Docenten willen dit écht goed doen", zegt organisator Zaidan Dollison van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). "Maar het schoolmateriaal dat ze krijgen vertelt vooral het verhaal van de macht, vanuit Europees perspectief. Daardoor leren leerlingen niet waarom dit verleden ertoe doet in het heden. En dan stokt het gesprek."

Volgens Dollison herkennen sommige leerlingen zich daardoor niet in hun eigen geschiedenis, terwijl hun klasgenoten het onderwerp ervaren als een ‘ver-van-mijn-bedshow’. "Het slavernijverleden is niet afgesloten. Het werkt door in taal, beelden, tradities en in hoe we met elkaar omgaan."

De workshop van Bart Krieger (foto: Ronald Sträter).

Om dat inzicht tastbaar te maken, ontrolde kunsthistoricus Bart Krieger in zijn workshop een groot Twisterkleed, vol alledaagse voorwerpen met een historische lading. Een simpel doosje hagelslag verwijst naar de cacaoplantages in Suriname en het menselijk leed dat daarachter schuilt. "Ik maak de doorwerking van het slavernijverleden voelbaar", zegt Krieger. "Dan komt de boodschap beter aan en kunnen we de dialoog aangaan." Onderzoeker Joandi Hartendorp benadrukte in haar lezing hoe vaak het beeld bestaat dat tot slaaf gemaakten drie eeuwen lang passief waren. "Maar er waren opstanden, vluchtgemeenschappen en revoluties", zo vertelt ze. "Vrijheid was geen geschenk van de kolonisator, maar vrijheid werd bevochten."

"Het gaat niet om schuld, maar om erkenning."

Door die verhalen te delen, krijgen leerlingen een completer en menselijker beeld. "Het gaat niet om schuld, maar om erkenning", vervolgt ze. "Als we leerlingen laten zien dat veerkracht, waardigheid en menselijkheid altijd aanwezig waren, voelen zij zich gezien in hun geschiedenis."

Joandi Hartendorp geeft een lezing op de docentendag over het slavernijverleden (foto: Ronald Sträter).