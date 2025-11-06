Navigatie overslaan

Vrachtwagen en auto's botsen, twee inzittenden gewond

Vandaag om 09:54 • Aangepast vandaag om 11:03
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
nl
Twee auto's en een vrachtwagen zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Bredaseweg in Tilburg. Twee inzittenden van de voertuigen raakten lichtgewond. De hulpdiensten rukten aanvankelijk massaal uit voor het ongeval.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Onder meer de politie, de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter gingen op de melding van de botsing af. "Hulpdiensten kwamen al snel tot de conclusie dat de verwondingen gelukkig meevielen", zegt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

De twee inzittenden die lichtgewond raakten, hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een rijbaan van de Bredaseweg werd afgesloten voor politieonderzoek. Sinds kwart voor tien is de weg weer vrij.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!