Vrachtwagen en auto's botsen, twee inzittenden gewond

Twee auto's en een vrachtwagen zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Bredaseweg in Tilburg. Twee inzittenden van de voertuigen raakten lichtgewond. De hulpdiensten rukten aanvankelijk massaal uit voor het ongeval.

Onder meer de politie, de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter gingen op de melding van de botsing af. "Hulpdiensten kwamen al snel tot de conclusie dat de verwondingen gelukkig meevielen", zegt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

De twee inzittenden die lichtgewond raakten, hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een rijbaan van de Bredaseweg werd afgesloten voor politieonderzoek. Sinds kwart voor tien is de weg weer vrij.