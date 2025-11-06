Verdacht koffertje op terrein KMA, gebouw even ontruimd

De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is donderdagochtend kort ontruimd geweest nadat er een verdacht koffertje werd gevonden. In de loop van de ochtend mochten de studenten weer terug het terrein op.

Het koffertje werd ergens op het terrein van de KMA gevonden, maar hoorde daar niet thuis. Daarom werd het hele terrein van de opleiding ontruimd. Al snel bleek het om loos alarm te gaan.