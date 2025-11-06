Navigatie overslaan

Verdacht koffertje op terrein KMA, gebouw even ontruimd

Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 11:03
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
nl
De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is donderdagochtend kort ontruimd geweest nadat er een verdacht koffertje werd gevonden. In de loop van de ochtend mochten de studenten weer terug het terrein op.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het koffertje werd ergens op het terrein van de KMA gevonden, maar hoorde daar niet thuis. Daarom werd het hele terrein van de opleiding ontruimd. Al snel bleek het om loos alarm te gaan.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!