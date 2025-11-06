Vechtpartijen en racisme maken eind aan darttoernooi: 'Geen zin meer in'

Racistische uitspraken, ruzie en vechtpartijen betekenen het einde van darttoernooi d’n Botte Drive in Goirle. De organisatie is er klaar mee en stopt met de organisatie van het toernooi.

Kostte veel energie Het kostte de organisatie op deze manier veel energie om alles onder controle te houden. “Je hebt uren in de voorbereiding gestoken. Je wil iedereen een leuke dag bezorgen en dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met mensen die zich niet kunnen gedragen”, legt Sam uit. Hij vervolgt: “Op een gegeven moment denk je gewoon: hier hebben we geen zin meer in.”

Van de gezelligheid is weinig overgebleven. Tijdens het laatste toernooi, eind september, liep de spanning hoog op. Zowel tijdens de wedstrijden als later in de kroegen waren er ruzies en vechtpartijen. En daar is het niet bij gebleven: “Een aantal teams heeft zich extreem racistisch uitgelaten tegen mensen uit ons dartteam”, vertelt Sam.

D’n Botte Drive begon in 2019 als een klein, lokaal darttoernooi. Het groeide al snel uit tot een evenement waar Brabantse darters elk jaar naar uitkeken. Het toernooi werd verdeeld over meerdere kroegen in Goirle gespeeld, waaronder D’n Brands en ’t Huukske. “Het gaat echt om de gezelligheid en het samenbrengen van de dartgemeenschap. Je kunt bij ons geen geldprijs winnen, het gaat alleen om trofeeën die vooral emotionele waarde hebben”, zegt Sam Robben, van het organiserende team D’n Botte Pijl, tegen Omroep Tilburg .

Het besluit valt zwaar bij het team. Maar volgens Sam was er geen andere keuze dan een duidelijke grens te trekken. D’n Botte Pijl staat dus helemaal achter het besluit. “Met de huidige situatie konden we niet anders. Als het zo moet, dan willen we het ook niet”, zegt Sam. “Racisme kan niet, geweld kan niet, uitschelden kan niet.”

De organisatoren wisten ook dat het geen optie was om alleen de ‘rotte appels’ te weren. “Het toernooi vindt op meerdere locaties plaats en kroegen blijven openbare plekken. Die mensen kunnen alsnog komen en dan weet je niet hoe zij zich gedragen. Dan neem je dat risico liever niet”, legt Sam uit.

Volgens Sam was het toernooi niet alleen competitief, maar ook bedoeld voor nieuwe darters om op een laagdrempelige manier mee te doen. “Het draaide om plezier, saamhorigheid en het samenbrengen van mensen.”

Tachtig spelers bij laatste editie

aan de laatste editie van het toernooi deden tachtig spelers mee. Een groot aantal voor een darttoernooi, vertelt Sam. “Ik zag veel van dezelfde gezichten, maar ook veel mensen die ik nog nooit had gezien. Dat maakte het zo leuk.”

Verschillende spelers reageren op het stoppen van het toernooi, onder hen de Tilburgse darter Jeffrey Sparidaans. Hij won dit jaar het grootste darttoernooi van Nederland. Op Facebook schrijft hij: 'Jullie steken er altijd zoveel energie in en plannen alles van tevoren. Heb zoveel respect voor jullie hoe jullie dit elke keer organiseren. En voor de mensen die het verpesten voor anderen… Nooit meer welkom.'

Toch kijkt team D’n Botte Pijl met trots terug op hun darttoernooi. De organisatie hoopt dat mensen ook een les trekken uit het besluit. “Als je niet tegen alcohol kan of vindt dat je met geweld of racisme alles kunt oplossen, dan ben je bij ons niet op de juiste plek. We hopen dat mensen gaan nadenken over hun gedrag”, sluit Sam af.