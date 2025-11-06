20 miljoen beschikbaar om stuk of tien veehouders vrijwillig uit te kopen

De provincie heeft 20 miljoen euro beschikbaar voor boeren die vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf, zo maakte ze donderdag bekend. Het geld is bedoeld om veehouders in een straal van een kilometer rond zeven stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden, uit te kunnen kopen. De provincie denkt met de miljoenen tien tot dertien veehouders uit te kunnen kopen.

Boeren rond de zeven gebieden kunnen zich van 1 december tot en met 13 februari aanmelden. Aanmeldingen worden beoordeeld en gerangschikt op hoe effectief het geld kan worden gebruikt om zoveel mogelijk stikstofuitstoot weg te nemen. Ondernemers die in aanmerking komen, krijgen een taxatie en kunnen gratis gebruikmaken van begeleiding.

Specifiek gaat het om deze zeven gebieden:

Langstraat

Vlijmens Ven

Moerputten& Bossche Broek

Loonse en Drunense Duinen& Leemkuilen

Brabantse Wal

Ulvenhoutse Bos

Regte Heide& Riels Laag en Weerter- en Budelerbergen& Ringselven

De regeling is bedoeld om de stikstofuitstoot door de veehouderij terug te dringen. De keuze om te starten rond zeven specifieke Natura 2000-gebieden maakt de provincie bewust. Door de regeling hier te starten, wordt het beschikbare budget volgens haar zo effectief mogelijk ingezet. Voor andere gebieden, zoals de Peel en Brainport, verwacht de provincie aparte regelingen.

Dit is niet de eerste uitkoopregeling. Voor landelijke regeling via de zogheten LBV(+) meldden zich 365 Brabantse boeren aan.