Koperdieven opgepakt door undercoveragenten, buit is te zwaar voor busje

Zeker twee koperdieven zijn woensdagnacht rond halfvier opgepakt door undercoveragenten op industrieterrein Katsbogten in Tilburg. De verdachten stopten duizenden kilo’s aan koperen kabels in een busje. Het koper was zo zwaar dat het busje door zijn as zakte.

De verdachten kwamen met een busje het terrein op. Grote haspels met koperen stroomdraad werden met een gestolen graafmachine in de bus gedaan. De bus zakte uiteindelijk door zijn vering door het gewicht van al het koper.

Op dat moment werden de dieven ingesloten door de politie. Ze probeerden nog weg te rijden, maar ze kwamen niet ver. Het industrieterrein is namelijk omheind. De dieven gingen er vervolgens te voet vandoor.

Politiehelikopter

Op dat moment kwamen undercoveragenten van de politie in actie. Zij arresteerden zeker twee mannen. Hoe de politie precies te werk is gegaan, is nog onduidelijk. Een politiehelikopter heeft lange tijd boven het gebied gevlogen. Het is onduidelijk of met de aanhouding van de twee alle verdachten zijn opgepakt.

Op het terrein waar de koperdieven toesloegen, staat een groot hoogspanningsstation. Er worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd. De bestelbus is opgehaald door een berger en de politie doet nog onderzoek naar de zaak.