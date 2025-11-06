Zwaarbewapend arrestatieteam valt flat binnen, maar pakt niemand op

Het zwaarbewapende arrestatieteam dat woensdagavond een flatwoning aan de Corellistraat in Tilburg-Noord binnenviel, heeft niemand opgepakt. Dat meldt de politie donderdag aan Omroep Brabant. Dinsdagavond was er een schietpartij in de straat.

Tijdens de inval woensdagavond laat kwamen veel omwonenden naar buiten toen ze de klap hoorden waarmee de deur van een flatwoning was geforceerd. Een team van de recherche begon daarna een groot onderzoek in de flatwoning, maar er werd dus niemand opgepakt.

Wel is de woning doorzocht. "Vanwege onderzoeksbelang kan ik verder geen mededelingen doen over de doorzoeking", zo zegt een woordvoerder van de politie.

Schietpartij

Dinsdagavond vond er een schietpartij plaats in de straat. Na die schietpartij werden twee gewonde mannen aangehouden die zich die avond meldden in het ziekenhuis. Het gaat om Tilburgers van 22 en 30. Na de schietpartij dinsdag gaf de politie aan dat 'het incident een gerichte actie leek te zijn'.