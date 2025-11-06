Eindelijk weer met de trein van Den Bosch naar Utrecht, morgen is het zover

Na ruim een week van reparatiewerkzaamheden gaan de treinen tussen Den Bosch en Utrecht vrijdag weer rijden. Dat bevestigt een woordvoerder van ProRail aan Omroep Brabant. De treinen hervatten vrijdagochtend direct de normale dienstregeling.

Het treinverkeer lag stil door een ongeluk dat vorige week donderdag, 30 oktober, gebeurde op het spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch. Bij een overweg in het Gelderse Meteren botste een trein op een met peren geladen vrachtwagen. Op het moment van de botsing zaten ruim vijfhonderd mensen in de trein. Vijf mensen raakten bij het ongeluk lichtgewond.

In eerste instantie hoopte de NS de treinen één dag later weer te kunnen laten rijden, maar de schade bleek groter dan verwacht. Eén kilometer spoor raakte beschadigd. Voor het herstel waren onder meer 2000 meter aan spoorstaven en 600 dwarsliggers nodig. Ook moest de overweg helemaal worden vervangen.

De kosten voor het herstel van het spoor na de aanrijding wil ProRail verhalen op de veroorzaker van het ongeluk. Hoe hoog het schadebedrag wordt, is nog niet bekend.