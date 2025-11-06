Navigatie overslaan

Man zit urenlang met hand bekneld in grasmaaier

Vandaag om 11:31 • Aangepast vandaag om 12:21
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een man is donderdagochtend op een industrieterrein in Gilze met zijn hand bekneld komen te zitten in een grasmaaier. Het ongeluk gebeurde aan de Burgemeester Krollaan. De man, die niks overhield aan het pijnlijke avontuur, zat zeker tweeënhalf uur bekneld voor hij werd gevonden door een voorbijganger.
Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De voorbijganger hoorde de man kermen en schakelde de hulpdiensten in. De hand van de man zat vast tussen een klep van de maaier. Toen de brandweer er was kon de man snel uit de benarde situatie worden bevrijd.

