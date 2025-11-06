Vrachtwagen raakt van de A4 en eindigt in de sloot, bestuurder gewond

Een vrachtwagen is donderdagochtend van de weg geraakt op de A4 bij Bergen op Zoom richting Woensdrecht. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen is deels in een sloot naast de snelweg beland.

Een rijstrook richting de Belgische grens is gesloten. Naar verwachting gaat de weg om drie uur weer helemaal open. Het ongeval zorgt voor een kwartier vertraging richting het zuiden.