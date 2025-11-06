Navigatie overslaan
Vrachtwagen raakt van de A4 en eindigt in de sloot, bestuurder gewond

Vandaag om 12:04 • Aangepast vandaag om 12:50
Een vrachtwagen is donderdagochtend van de weg geraakt op de A4 bij Bergen op Zoom richting Woensdrecht. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen is deels in een sloot naast de snelweg beland.
Ron Vorstermans

Een rijstrook richting de Belgische grens is gesloten. Naar verwachting gaat de weg om drie uur weer helemaal open.

Het ongeval zorgt voor een kwartier vertraging richting het zuiden.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

