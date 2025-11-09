In dit dorp zijn vader, moeder en zoon samen carnavalshoogheden

Voor het eerst vormen een man en vrouw samen het prinsenpaar tijdens carnaval in het Kiepenrijk (Macharen). Bram (41) en Christel (41) staan dit jaar als prins en adjudant op het podium. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, is hun 11-jarige zoon Leslie jeugdadjudant. Een heus carnavalsprinsengezin dus.

Vanuit hun eigen kroeg in de achtertuin vertellen Bram en Christel hoe hun avontuur begon. “In Macharen gaat een geheime Raad na de zomervakantie op zoek naar een nieuwe prins of prinses carnaval. Zodra de raad op pad gaat, begint het te kriebelen,” vertelt Bram. “Meestal vragen ze mensen die actief zijn in het dorp, omdat je laat zien dat je betrokken bent bij Macharen.” Sinds hun verhuizing van Oss naar Macharen zes jaar geleden is Bram actief bij de Raad van 11, de groep vrijwilligers die carnaval organiseert. Toch was het een verrassing toen de geheime Raad bij hem op de stoep stond: “Je krijgt geen voorrang als je lid bent van de Raad, dus je verwacht het niet met 750 inwoners. Dat ze mij kiezen, voelt als een eer.”

"Macharen heeft nog nooit een man en een vrouw als prins en adjudant gehad."

Traditiegetrouw mag een prins zijn adjudant zelf kiezen. Bram vroeg meteen zijn vrouw Christel, met wie hij al 22 jaar alles samen doet. “We staan erom bekend in Macharen dat we alles samen doen. Van de hond uitlaten, tot verjaardagen. Het lag er dik bovenop, maar ik kon niet anders dan haar kiezen,” zegt hij.

Toch twijfelde Christel even of ze de rol van adjudant op zich wilde nemen. “Macharen heeft nog nooit een man en een vrouw als prins en adjudant gehad. En al helemaal geen stel. Ik vroeg me af of het wel zou worden gewaardeerd in het dorp. Maar als je van carnaval houdt, dan kun je eigenlijk geen nee zeggen.” Dit carnavalsjaar is nog specialer doordat hun zoon Leslie (11) jeugdadjudant is. “In groep 8 wordt geloot wie jeugdprins en jeugdadjudant worden. Dit jaar waren er maar twee kandidaten, dus werd het kop of munt,” zegt hij. Zo werd Leslie adjudant en klasgenoot Stef (11) jeugdprins.

Het was een verrassing voor Leslie (rechts) dat zijn moeder net als hij adjudant is (foto: privé).

Tijdens de prinsonthulling in het buurthuis twee weken geleden stonden Leslie en Stef op het podium als jeugdhoogheden. Leslie wist toen nog niet dat zijn ouders later als prins en adjudant onthuld zouden worden. “Toen mijn vader op het podium kwam, dacht ik: wat gebeurt er nou?” zegt hij. “En toen kwam mijn moeder er ook nog bij. Het was echt een verrassing. Ik wist niet dat mijn ouders ook prins en adjudant zouden worden, want dat blijft altijd geheim tot de onthuling."

Het bord in de tuin van het prinsengezin in Macharen (foto: Megan Hanegraaf).

Bram en Christel hebben ook nog een dochter. Zij is dit jaar omgedoopt tot nar. “Dat is een grapje,” zegt Christel lachend. In de voortuin staat een bord met een foto van het gezin: Christel en Bram kussend, Leslie als adjudant en hun dochter met de tekst: ‘Het is oké, ik doe als nar gezellig mee.’ “Ze gaat echt niet overal mee naartoe, maar we willen wel laten zien dat ze erbij hoort.” Carnaval zit diep geworteld in hun familie. Christel groeide op in Oeteldonk en kon als kind niet om het feest heen. Bram slaat als lid van de Raad van 11 geen carnaval over en Leslie bouwt elk jaar mee aan een wagen voor de optocht. “Wij hebben een echt carnavalshart,” zegt Christel. “Het is het mooiste feest van het jaar. Als gezin willen we iedereen het mooiste carnavalsjaar ooit geven.”