Fel protest tegen vuurwerkopslag: 'Wij willen gehoord worden, niet herdacht

In Baarle Hertog en Baarle Nassau groeit de onrust. Aan de Wiekenweg, midden in de bebouwde kom en pal naast twee tankstations en een brandstofopslag, wil vuurwerkhandel Loots een nieuwe vuurwerkopslag plaatsen. Veel inwoners voelen zich daar heel onveilig bij. "Het is vragen om problemen", zegt buurtbewoonster Natasja. "We willen hier geen tweede Enschede worden." Om dat duidelijk te maken, hebben bewoners uit zowel het Belgische Baarle-Hertog als het Nederlandse Baarle-Nassau inmiddels meer dan 500 bezwaarschriften verzameld.

De vergunningaanvraag van vuurwerkhandelaar Loots ligt er inmiddels voor de derde keer, maar dit keer klinkt het protest sterker dan ooit. Vier jaar geleden kwamen er slechts 17 bezwaren binnen, maar nu is er een georganiseerde actie ontstaan. Bewoners zijn letterlijk in beide gemeentes langs de deur gegaan om bezwaarschriften te laten ondertekenen. In België telt namelijk elk individueel bezwaarschrift apart, waardoor lijsten met honderden handtekeningen niet zouden meewegen. "Dus ja", zegt initiatiefnemer en inwoner Natasja van Steenbrugge, "dan print je er 500 uit en ga je op pad. Heel simpel."

"Als de boel ontploft, valt er niks meer te redden."

Volgens de buurt is de locatie van de geplande vuurwerkopslag ronduit gevaarlijk. De Wiekenweg is een woongebied, met tankstations en gasopslag op enkele meters afstand. "We hebben het hier niet over wat knalvuurwerk voor oud en nieuw", zegt Van Steenbrugge. "Dit zijn grote hoeveelheden explosief materiaal. Als daar iets misgaat, staat dit deel van Baarle letterlijk in brand."

De angst voor een rampscenario leeft sterk. Veel bewoners verwijzen naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij 23 mensen omkwamen en honderden huizen werden verwoest. "Dat beeld krijg ik niet uit mijn hoofd" vervolgt Natasja. "En ik ben niet de enige. Als je de verhalen hoort in de straat dan weet je: deze angst is echt."

Lange rijen voor vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog (foto: ANP).

Brandweerinstanties die in Baarle actief zijn, hanteren in situaties met grote vuurwerkvoorraden vaak een ‘niet blussen maar evacueren’-beleid. "Dat betekent eigenlijk dat als de boel ontploft, het te laat is", zegt Natasja. "Dan valt er niks meer te redden." Opvallend is dat het protest niet alleen in Baarle-Hertog (België), maar ook in Baarle-Nassau (Nederland) breed gedragen wordt. De dorpskernen lopen in elkaar over en bewoners delen dezelfde infrastructuur en dezelfde zorgen. Het gaat daarbij niet alleen om veiligheid. Jarenlange overlast van vuurwerkverkoop, busjes vol vuurwerk die in woonstraten wachten en vuurwerkknallen al vanaf augustus spelen al veel langer. "Mensen zijn gewoon op", zegt Natasja. "Het geduld is op, de rek is eruit."

"Er zijn grenzen. Je zet geen explosieve opslag tussen woonhuizen."