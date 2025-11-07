Van voetbal en ijshockey naar EK-debuut veldrijden: 'Gave ervaring'

Toen hij werd geselecteerd voor het EK veldrijden komende zondag in België was dat voor hem toch wel een verrassing. Danny van Lierop (22) uit Someren is bezig aan zijn eerste jaar bij de elite en mag het van bondscoach Gerben de Knegt op het hoogste niveau laten zien. De voormalig voetballer en ijshockeyer is ambitieus als veldrijder. “Het is nog ver weg, maar het lijkt me geweldig om ooit wereldkampioen te worden.”

In zijn jonge jaren vond Van Lierop het leuk om een balletje trappen bij de plaatselijke vereniging Someren-Heide. Ook deed hij een half jaar aan ijshockey, maar die sport paste niet zo goed bij hem. “Via mijn vader kwam het fietsen op mijn pad. Hij reed vaak toertochten op de mountainbike en ik ging een keer mee. Dat was zo leuk, dat ik rond mijn tiende lid van een club ben geworden. Ik vond het leuker dan voetballen. Niet iedere ploeggenoot had altijd de juiste instelling, daar kon ik niet goed mee omgaan.” Bij de club begon hij met een weg- en een crossfiets. Een jaar of drie later besloot hij veldrijden de prioriteit te geven. “Als veldrijder heb je de resultaten zelf in de hand, op de weg ben je meer afhankelijk van je team en hoe een wedstrijd verloopt. Wat het voor mij ook mooier maakt, is dat er meer techniek bij komt kijken. Bovendien is het wereldje wat gemoedelijker.”

Het betekent niet dat de Brabander het wegseizoen niet serieus neemt. Zo won hij dit jaar de Omloop der Zevenheuvelen. “Het wegseizoen staat gedeeltelijk in het teken van de winter, maar uiteraard wil ik ook presteren. Het liefst rijd ik wedstrijden met bijvoorbeeld heuvels. Van vlakke wedstrijden ben ik niet zo’n fan, daar zul je me niet vaak aan de start zien staan.”

"Ik wil mezelf niet teveel druk opleggen."

In zijn eerste jaar bij de elite mag hij zich direct laten zien op het EK. Van Lierop ziet het vooral als een wedstrijd waar hij veel van kan leren. “In de jeugd was een selectie voor grote wedstrijden een zekerheidje. Dat ik nu al mee mag met de ‘grote mannen’ is een gave ervaring en kwam toch wel een beetje als een verrassing. Ik wil mezelf niet teveel druk opleggen, maar natuurlijk lijkt het me vet als er wat ruimte is dat ik naar voren kan rijden.” Vooralsnog is de Brabander fulltime met zijn sport bezig. “Ik wil de komende jaren kijken hoe het gaat op sportief gebied. Ik kan altijd nog beslissen om er parttime bij te gaan werken”, zegt de afgestudeerd bedrijfseconoom. "De afgelopen jaren heb ik mooie stappen kunnen zetten en ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen.” Uiteindelijk heeft Van Lierop hele grote doelen. “Ik ben nog lang niet zo ver, maar de wereldtitel is mijn grootste droom. En wat zou het mooi zijn als veldrijden op de olympische agenda komt.”