Rampjaar voor de egel: 'Ze gaan massaal dood'

Het gaat slecht met de egels in Brabant. Volgens Dré en Conny Scheeres, eigenaren van Egelopvang Roosendaal, krijgen de stekelige dieren te maken met steeds meer gevaren, en 2025 lijkt zelfs uit te draaien op een rampjaar. "Ze vinden nauwelijks nog eten en drinken.”

Rond maart of april ontwaken egels uit hun winterslaap. Dan hebben ze veel behoefte aan eten en drinken, maar dit voorjaar was dat een probleem. "We kregen aan het begin van het jaar te maken met een ontzettend droge periode”, vertelt Dré Scheeres, mede-eigenaar van Egelopvang Roosendaal. "Daardoor zijn helaas veel egels gesneuveld.”



Door het gebrek aan eten en drinken kregen egels dit jaar pas laat hun jongen. "De egeltjes die eigenlijk in juni al geboren hadden moeten worden, komen nu pas ter wereld”, zegt de verzorger. "Ze stromen nu bij ons binnen, maar in dit koude najaarsweer overleven ze het niet. Ze hebben geen schijn van kans.”

Voor de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG loopt Thijs iedere week stage. Deze week doet hij dat bij de egelopvang in Roosendaal, waar hij helpt bij de verzorging van kleine, zwakke maar wel heel lieve egeltjes.