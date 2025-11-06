Rampjaar voor de egel: 'Ze gaan massaal dood'
Rond maart of april ontwaken egels uit hun winterslaap. Dan hebben ze veel behoefte aan eten en drinken, maar dit voorjaar was dat een probleem. "We kregen aan het begin van het jaar te maken met een ontzettend droge periode”, vertelt Dré Scheeres, mede-eigenaar van Egelopvang Roosendaal. "Daardoor zijn helaas veel egels gesneuveld.”
Door het gebrek aan eten en drinken kregen egels dit jaar pas laat hun jongen. "De egeltjes die eigenlijk in juni al geboren hadden moeten worden, komen nu pas ter wereld”, zegt de verzorger. "Ze stromen nu bij ons binnen, maar in dit koude najaarsweer overleven ze het niet. Ze hebben geen schijn van kans.”
Voor de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG loopt Thijs iedere week stage. Deze week doet hij dat bij de egelopvang in Roosendaal, waar hij helpt bij de verzorging van kleine, zwakke maar wel heel lieve egeltjes.
Hoe weet je eigenlijk of het niet goed gaat met een egel? "Dat is meestal goed te zien”, legt Scheeres uit. "Zie je er overdag eentje rondlopen, dan is het bijna altijd mis. Egels zijn echte nachtdieren.” Ook ’s avonds is het opletten geblazen. "Als je een jonge egel alleen ziet, kun je hem beter even oppakken”, zegt hij. "Breng hem daarna naar ons, dan nemen wij het over.”
Als de verzorgers en vrijwilligers tevreden zijn over de conditie van het dier, wordt de egel weer vrijgelaten in de natuur. "Dat gebeurt ieder jaar honderden keren." Daarna is het aan de natuur, én aan de mensen. Hij roept iedereen op om de egels te helpen. "Zet een egelhuisje neer en geef ze wat te eten. Kattenbrokjes vinden ze heerlijk, maar zorg dat katten en vogels er niet bij kunnen. Voeding is in dit rampjaar van levensbelang.”