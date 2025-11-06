Geen Van Empel maar toch Brabants succes op EK? 'Winst is ultieme doel'

Bij het EK veldrijden voor vrouwen komende zaterdag is Fem van Empel niet aanwezig, maar er zijn wel andere Brabanders die jagen op een podiumplek. Zo gaat Inge van der Heijden (26) uit Schaijk voor een hoge klassering. Ook Aniek van Alphen (26) ziet kansen in het Belgische Middelkerke. De Hapertse kende een ongelukkig vorig seizoen, maar maakt dit jaar indruk. “Niets is onmogelijk in het veldrijden.”

Wat Van Alphen vooral belangrijk vindt, is met plezier op de fiets te zitten. Vorige winter vielen de resultaten namelijk tegen en dat was mentaal zwaar. “Ik heb gezocht naar de oorzaak waarom het niet ging zoals ik hoopte. Uit allerlei testen kwam niets, dus ik heb het maar losgelaten. Misschien dat ik te vroeg was begonnen nadat ik in de Vuelta mijn sleutelbeen had gebroken, dat zou kunnen. Het seizoen voelde erg lang en ik ben zelfs eerder gestopt, dat had ik nog nooit gedaan. Ik was er even klaar mee.”

Na een korte break startte het wegseizoen waarin ze de basis legde voor deze winter. De Brabantse in dienst van Seven Racing maakt dit veldritseizoen indruk door vier keer in zeven wedstrijden op het podium te eindigen en drie keer net daarbuiten. “Ik probeer er vooral van te genieten. De laatste wedstrijd baalde ik dat ik me niet goed voelde, maar toch werd ik vierde. Daaruit blijkt wel dat ik een stap heb gezet.” Met haar vorm zo kort voor haar vijfde EK zit het goed. “Ik ga in principe voor een podiumplek, maar het ultieme doel is de winst. Ik weet dat het heel lastig zal worden met zo’n goede concurrentie, al is niets onmogelijk. Alles zit zo dicht bij elkaar, maar je kunt een goede of slechte dag hebben.” En als ze niet in de buurt van het podium eindigt? “Als ik voor mijn gevoel het maximale eruit heb gehaald, dan hou ik er een goed gevoel aan over.”

"Een grote ronde is een hele goede voorbereiding op de winter."