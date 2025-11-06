Geen Van Empel maar toch Brabants succes op EK? 'Winst is ultieme doel'
Wat Van Alphen vooral belangrijk vindt, is met plezier op de fiets te zitten. Vorige winter vielen de resultaten namelijk tegen en dat was mentaal zwaar. “Ik heb gezocht naar de oorzaak waarom het niet ging zoals ik hoopte. Uit allerlei testen kwam niets, dus ik heb het maar losgelaten. Misschien dat ik te vroeg was begonnen nadat ik in de Vuelta mijn sleutelbeen had gebroken, dat zou kunnen. Het seizoen voelde erg lang en ik ben zelfs eerder gestopt, dat had ik nog nooit gedaan. Ik was er even klaar mee.”
Na een korte break startte het wegseizoen waarin ze de basis legde voor deze winter. De Brabantse in dienst van Seven Racing maakt dit veldritseizoen indruk door vier keer in zeven wedstrijden op het podium te eindigen en drie keer net daarbuiten. “Ik probeer er vooral van te genieten. De laatste wedstrijd baalde ik dat ik me niet goed voelde, maar toch werd ik vierde. Daaruit blijkt wel dat ik een stap heb gezet.”
Met haar vorm zo kort voor haar vijfde EK zit het goed. “Ik ga in principe voor een podiumplek, maar het ultieme doel is de winst. Ik weet dat het heel lastig zal worden met zo’n goede concurrentie, al is niets onmogelijk. Alles zit zo dicht bij elkaar, maar je kunt een goede of slechte dag hebben.” En als ze niet in de buurt van het podium eindigt? “Als ik voor mijn gevoel het maximale eruit heb gehaald, dan hou ik er een goed gevoel aan over.”
"Een grote ronde is een hele goede voorbereiding op de winter."
Veldrijden is de prioriteit voor de Hapertse. Op de weg ziet ze in haar ontwikkeling ook een stijgende lijn. “Voor mijn gevoel ben ik een echte veldrijder. Maar ik voel me vereerd dat mijn team Fenix-Deceuninck me de kans geeft om mezelf op de weg te ontwikkelen, zoals in de Giro en Vuelta. Daarin doe ik alles om het team zo goed mogelijk te laten presteren. Persoonlijk zie ik een grote ronde als een hele goede voorbereiding op de winter.”
De liefde voor haar sport zit diep. “Ik vind het een geweldige sport. De afwisseling is leuk, want de omstandigheden zijn altijd anders. Het is maximaal een uur knallen, ook makkelijk te volgen voor de mensen thuis. Een wedstrijd is altijd spannend. Je kunt nog zo goed zijn, als je een keer valt of materiaalpech hebt, kan je dat een goed resultaat kosten.”