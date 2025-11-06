Wilma (69) schrikt na vandaag niet meer van ‘digitaal gedoe' in de bus

Het is stipt half negen, je staat op de bus te wachten, maar hij is te laat. Dan kijk je even op je reisapp om nog vijf minuutjes te wachten of de fiets te pakken als de bus helemaal niet meer blijkt te komen. Klinkt simpel, maar dat is het zeker voor ouderen lang niet altijd. Daarom kwam een groep senioren donderdagochtend samen in een wijkcentrum in Tilburg West om te leren over het openbaar vervoer. “Het is al jaren geleden dat ik met de bus ben geweest”, vertelt de 69-jarige Wilma Bergmans.

Pieter Soethout Geschreven door

Na een korte uitleg is het voor de groep tijd om de praktijk te ervaren. Buiten het wijkcentrum staat een stadsbus klaar. “Dus ik kan hier gewoon inchecken met mijn bankpas?”, vraagt een van de deelnemers. De buschauffeur knikt instemmend, voordat hij begint aan zijn uitleg over de borden, mindervalideplaatsen en de rolstoelplek in de bus. De club gaat met de bus naar het station, waar ze een rondleiding krijgen. Dat vindt Henk van der Hoven heel fijn. “Als we wat verder weg moeten, rijden we niet meer graag met de auto”, vertelt de 77-jarige Tilburger. In die gevallen is de trein een optie, maar dat vindt hij wel spannend. “Ik hoop het station vandaag een beetje te leren kennen. Ik heb er nogal schrik van dat ik moet zoeken waar ik heen moet en niet weet waar ik moet zijn. Het is tegenwoordig helemaal vreemd voor me.” Dat was vroeger wel anders voor Henk. “Toen ging ik gewoon met de trein naar Den Haag, maar tegenwoordig met de trein en elektronica wordt het te ingewikkeld.”

Henk van der Hoven in de bus naar het station (foto: Pieter Soethout).

Ook Wilma gaat in Nederland al jaren niet meer met het openbaar vervoer. “Wel in Benidorm, want daar kun je nog gewoon een tienrittenkaart kopen”, vertelt ze tegen de anderen. “Dat digitale gedoe maakt het voor mij ingewikkeld.” De ochtend wordt begeleid door Nynke van der Kallen van verkeersadviesbureau DTV. Vooral de uitleg over het installeren van de OVpay-app is voor veel ouderen nieuw. “Ik dacht dat het allemaal veel ingewikkelder was”, geeft Wilma toe. “Maar misschien dat het straks met die app wel makkelijker gaat. Als ik alleen m’n telefoon ertegenaan moet houden, zou ik er meer gebruik van maken.”

"Er komt een tijd dat we geen auto meer kunnen rijden.”