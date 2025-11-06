Wilma (69) schrikt na vandaag niet meer van ‘digitaal gedoe' in de bus
Na een korte uitleg is het voor de groep tijd om de praktijk te ervaren. Buiten het wijkcentrum staat een stadsbus klaar. “Dus ik kan hier gewoon inchecken met mijn bankpas?”, vraagt een van de deelnemers. De buschauffeur knikt instemmend, voordat hij begint aan zijn uitleg over de borden, mindervalideplaatsen en de rolstoelplek in de bus.
De club gaat met de bus naar het station, waar ze een rondleiding krijgen. Dat vindt Henk van der Hoven heel fijn. “Als we wat verder weg moeten, rijden we niet meer graag met de auto”, vertelt de 77-jarige Tilburger. In die gevallen is de trein een optie, maar dat vindt hij wel spannend. “Ik hoop het station vandaag een beetje te leren kennen. Ik heb er nogal schrik van dat ik moet zoeken waar ik heen moet en niet weet waar ik moet zijn. Het is tegenwoordig helemaal vreemd voor me.”
Dat was vroeger wel anders voor Henk. “Toen ging ik gewoon met de trein naar Den Haag, maar tegenwoordig met de trein en elektronica wordt het te ingewikkeld.”
Ook Wilma gaat in Nederland al jaren niet meer met het openbaar vervoer. “Wel in Benidorm, want daar kun je nog gewoon een tienrittenkaart kopen”, vertelt ze tegen de anderen. “Dat digitale gedoe maakt het voor mij ingewikkeld.”
De ochtend wordt begeleid door Nynke van der Kallen van verkeersadviesbureau DTV. Vooral de uitleg over het installeren van de OVpay-app is voor veel ouderen nieuw. “Ik dacht dat het allemaal veel ingewikkelder was”, geeft Wilma toe. “Maar misschien dat het straks met die app wel makkelijker gaat. Als ik alleen m’n telefoon ertegenaan moet houden, zou ik er meer gebruik van maken.”
"Er komt een tijd dat we geen auto meer kunnen rijden.”
Henk en zijn vrouw gaan wel eens met de trein en de bus als ze met hun kleinkinderen naar de Beekse Bergen gaan. “Voor het laatst zo’n acht weken geleden”, vertelt Henk trots. Verder pakken ze ook nog regelmatig de auto, maar ze beseffen dat dit later misschien niet meer kan. “Er komt een tijd dat we geen auto meer kunnen rijden, dus het leek me goed om me over het openbaar vervoer te laten informeren. Dat we weten wat er allemaal mogelijk is.”
Datzelfde geldt voor de 69-jarige Wilma. “Ik denk dat het OV interessanter wordt als ik ouder ben, dan pak je minder makkelijk de fiets of de auto.”
Na een ritje met de bus en een rondleiding op station Tilburg is het tijd voor een kop koffie en een worstenbroodje. De senioren hebben hun vragen gesteld en ook zeker wat geleerd. “Vooral dat het allemaal veel minder moeilijk is dan ik dacht”, stelt de Tilburgse. “Het is eigenlijk net zo makkelijk als in Benidorm.”