Mariska Bauer telt af naar haar eerste kleinkind: ‘Het mooiste cadeau'

Mariska Bauer is al aan het aftellen naar de geboorte van haar eerste kleinkind in mei. Op Instagram laat ze weten dat oma worden op haar vijftigste "het mooiste cadeau dat ze me konden geven” is.

Mariska kan nog nauwelijks geloven dat er in de lente een mini-Jan of mini-Danique wordt geboren. "Ik heb mijn eerste tranen al gehuild bij het zien van de echofoto. Sindsdien woon ik officieel op een wolk. Het voelt zó bijzonder om dit mee te mogen maken,” vervolgt ze. „Gezond, vol energie en met genoeg pit om straks achter de kinderwagen aan te rennen.”

Oefenwondertje

Ze bereidt zich nu al voor op haar nieuwe rol als oma. Onlangs werd ze nog peetoma van ‘kleine Mariska’, de baby van hun petekind Grada. "Die beschouwen we al als ons kleinkind, ons oefenwondertje.” ‘Hotel Oma’ is al geopend. "De box staat klaar, het ledikantje blinkt en ik tel af naar mei, naar een nieuw, mooi hoofdstuk in Huize Bauer.”

Afgelopen maandag maakte Frans op Instagram bekend dat zijn schoondochter Danique, de vriendin van hun zoon Jan (23), zwanger is. "Ons hart barst van trots en geluk,” schreef hij. "Een nieuw, klein leven om van te houden. We tellen de weken af tot we dat kleintje mogen vasthouden.”