Navigatie overslaan

Forse vertraging op A50 na ongeluk

Vandaag om 16:16 • Aangepast vandaag om 17:04
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
nl
Op de A50 vanuit Eindhoven is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. De vertraging richting Arnhem liep op het hoogtepunt op tot anderhalf uur.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Een persoon raakte gewond bij de kop-staartbotsing en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Door het ongeluk waren twee rijstroken tussen Eindhoven en Arnhem een tijd lang dicht. Tot die tijd werd verkeer over de vluchtstrook geleid. Iets voor vijf werden de rijstroken vrijgegeven.

Automobilisten konden omrijden via Zaltbommel over de A2 en A15. Verkeer vanuit het zuiden kon omrijden richting Nijmegen via knooppunt Leenderheide en Venlo via de A67 en A73.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!