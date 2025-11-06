Forse vertraging op A50 na ongeluk

Op de A50 vanuit Eindhoven is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. De vertraging richting Arnhem liep op het hoogtepunt op tot anderhalf uur.

Een persoon raakte gewond bij de kop-staartbotsing en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Door het ongeluk waren twee rijstroken tussen Eindhoven en Arnhem een tijd lang dicht. Tot die tijd werd verkeer over de vluchtstrook geleid. Iets voor vijf werden de rijstroken vrijgegeven.

Automobilisten konden omrijden via Zaltbommel over de A2 en A15. Verkeer vanuit het zuiden kon omrijden richting Nijmegen via knooppunt Leenderheide en Venlo via de A67 en A73.