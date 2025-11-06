Autodief die agenten aanreed nog altijd spoorloos, agent nog in ziekenhuis

De man die vorige week woensdag met een gestolen auto twee politiewagens en twee agenten op een motor ramde, is nog altijd spoorloos. De agenten die gewond raakten bij de aanrijding moeten de komende tijd meerdere operaties ondergaan. Een van hen ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Aan de aanrijding op de A2 bij knooppunt Batadorp ging een achtervolging vooraf. Agenten zagen de auto, die ergens gestolen was en rondreed met een Duits kenteken, woensdag eerder op de avond rijden in Geldrop. Zij zetten de achtervolging in. Behalve de gebruikelijke politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie bij de aanrijding op de A2 betrokken. Bij de aanrijding zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van de auto aangereden. Zwaargewond

Eerst werd gemeld dat er vier agenten gewond waren geraakt. Twee liepen ernstige verwondingen op. Een van de agenten ligt donderdag nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de politie. Deze agent heeft meerdere botbreuken en ander letsel waar hij nog meerdere operaties voor nodig heeft.