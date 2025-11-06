Autodief die agenten aanreed nog altijd spoorloos, agent nog in ziekenhuis
Aan de aanrijding op de A2 bij knooppunt Batadorp ging een achtervolging vooraf. Agenten zagen de auto, die ergens gestolen was en rondreed met een Duits kenteken, woensdag eerder op de avond rijden in Geldrop. Zij zetten de achtervolging in.
Behalve de gebruikelijke politiewagens, waren er ook 'undercover'-auto's van de politie bij de aanrijding op de A2 betrokken. Bij de aanrijding zijn twee politiewagens en twee politiemotoren door de bestuurder van de auto aangereden.
Zwaargewond
Eerst werd gemeld dat er vier agenten gewond waren geraakt. Twee liepen ernstige verwondingen op. Een van de agenten ligt donderdag nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de politie. Deze agent heeft meerdere botbreuken en ander letsel waar hij nog meerdere operaties voor nodig heeft.
De andere agent mocht afgelopen vrijdag naar huis na dagen in het ziekenhuis. Hij zal later geopereerd moeten worden voor zijn verwondingen. Twee collega's werden vorige week na de aanrijding nagekeken in een ambulance en hoefden niet mee naar een ziekenhuis.
Gestolen auto
De verdachte wist na de aanrijding te ontsnappen, waarna de politie een klopjacht begon. Later op de avond vond de politie de gestolen Ford Fiesta die bij de aanrijding betrokken was aan de Zevensprong in Best. Daar had de voortvluchtige de auto na de aanrijding geparkeerd.
Op camerabeelden is te zien hoe hij uiterst kalm achteruit rijdend zijn auto in een vak plaatst, andere kleren aantrekt en met een tas voor zijn gezicht wegloopt. “Te bizar voor woorden”, zeiden buurtbewoners eerder tegen Omroep Brabant.
De Ford Fiesta met Duits kenteken is donderdag nog altijd in beslag genomen door de politie en niet terug bij de eigenaar, die op social media baalde dat zijn auto werd gestolen met dit tot gevolg. "Dat was dan het verhaal van mijn mooie autootje", schreef de man bij een foto van de crash.
