Zwangere vrouw gewond bij ongeluk op A27

De A27 was donderdag aan het begin van de avond dicht na een ongeluk tussen drie auto's bij Oosterhout. Een zwangere vrouw raakte bij het ongeluk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Een berger heeft de betrokken voertuigen getakeld. Door het ongeluk lag er veel vloeistof op de weg. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot driekwartier. Verkeer richting Utrecht moest omrijden via de westkant van Breda over de A58, A16 en A59.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink