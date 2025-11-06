Navigatie overslaan

Zwangere vrouw gewond bij ongeluk op A27

Vandaag om 17:23 • Aangepast vandaag om 20:15
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
De A27 was donderdag aan het begin van de avond dicht na een ongeluk tussen drie auto's bij Oosterhout. Een zwangere vrouw raakte bij het ongeluk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Een berger heeft de betrokken voertuigen getakeld. Door het ongeluk lag er veel vloeistof op de weg. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot driekwartier.

Verkeer richting Utrecht moest omrijden via de westkant van Breda over de A58, A16 en A59.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
