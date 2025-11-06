Navigatie overslaan

Jumbo waarschuwt voor kabeljauw met verkeerde houdbaarheidsdatum

Vandaag om 17:26 • Aangepast vandaag om 17:38
Foto: Jumbo
Foto: Jumbo
nl
Op kabeljauwfilet en kabeljauwhaas van de Jumbo kan de verkeerde houdbaarheidsdatum staan, waarschuwt de supermarktketen. De vis is houdbaar tot halverwege november van dit jaar, maar op de verpakking is het jaartal 2026 beland.
Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

De vis is te gebruiken tot 13 november en niet tot 13, 14 of 15 november volgend jaar, zoals op de verpakkingen staat. Het gaat om kabeljauwfilets in verpakkingen van twee stuks en kabeljauwhaas in verpakkingen van één en twee stuks.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!