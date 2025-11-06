Jumbo waarschuwt voor kabeljauw met verkeerde houdbaarheidsdatum

Op kabeljauwfilet en kabeljauwhaas van de Jumbo kan de verkeerde houdbaarheidsdatum staan, waarschuwt de supermarktketen. De vis is houdbaar tot halverwege november van dit jaar, maar op de verpakking is het jaartal 2026 beland.

De vis is te gebruiken tot 13 november en niet tot 13, 14 of 15 november volgend jaar, zoals op de verpakkingen staat. Het gaat om kabeljauwfilets in verpakkingen van twee stuks en kabeljauwhaas in verpakkingen van één en twee stuks.