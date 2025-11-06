Staalslakken in net geopend parkje ontdekt door bezorgde vader Remko

In het recent geopende Slotpark in Nuenen zijn staalslakken op de wandel- en fietspaden ontdekt door bewoner Remko van Brakel. Staalslakken kunnen voor gezondheidsrisico's en milieuschade zorgen en het gebruik ervan is sinds een tijdje verboden. Remko's kind speelt ook in de speeltuin van het park. Hij heeft daarom melding gemaakt bij de gemeente Nuenen.

Remko ving op dat er voor de aanleg van het voetpad, een vrachtwagen uit IJmuiden was gekomen. “Daardoor gingen bij mij alarmbellen af”, zegt hij tegen Studio040. In die gemeente ligt staalfabriek Tata Steel, dat de staalslakken maakt uit afval van de staalproductie. “Vervolgens voerde ik wat testjes uit. Het grind op het pad bleef plakken aan de magneet. En omdat er metalen inzitten, en dus basisch (het tegenovergestelde van zuur, red.) is, ging het ook bruisen in een glas azijn. Toen wist ik wel genoeg”, zegt Van Brakel.

Wat zijn staalslakken? Staalslakken zijn geen dieren, zoals de naam wellicht doet vermoeden. Het zijn grijze, steenachtige brokken die worden gebruikt als bouwstof, bijvoorbeeld als ondergrond van wegen of om geluidswallen op te hogen. Ze ontstaan bij de productie van staal en lijken op steen. Ze kunnen zware metalen bevatten en dat kan leiden tot milieuschade en gezondheidsproblemen.

De bezorgde vader deelde zijn bevindingen in de groepsapp van de buurt en schreef gemeente Nuenen en Studio040 aan. Gemeente Nuenen startte meteen een onderzoek en deelde de eerste bevindingen een paar weken later met Van Brakel en de media. De gemeente roept bewoners sinds donderdag op om kinderen niet met de steentjes op de wandel- en fietspaden in het Slotpark te laten spelen. Bij het park ligt ook een speeltuintje. Onder de speeltoestellen liggen volgens de gemeente geen staalslakken.

Het park werd drie weken geleden op feestelijke wijze geopend door de gemeente Nuenen. In juli kondigde staatssecretaris Thierry Aartsen van Openbaar Vervoer en Milieu al een landelijke pauze aan op het gebruik van staalslakken vanwege de gezondheidsrisico's die ze teweeg zouden brengen.

"Park ver voor het verbod aangelegd."

"Maar de oplevering van het park was al in juni dus het is ver voor het verbod aangelegd", laat een woordvoerder van de gemeente Nuenen donderdag weten. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Patrick Kok ziet dat er op andere plekken in Nuenen ook staalslakken zijn gebruikt. "Het was een standaard product dat beschikbaar was en waar tot voor kort niemand vraagtekens bij plaatste. Toen het balletje ging rollen was het Slotpark al bijna opgeleverd. Het zat standaard in het portofolio van ontwikkelaars, het werd zelfs aangemoedigd als restproduct, maar het zit duidelijk anders”, zegt Kok. Het Nuenense college deelde dinsdag bij de raadsvergadering de problemen met de staalslakken. Behalve bij het Slotpark zijn er ook op tien andere plekken staalslakken aangelegd, allemaal in de vorm van halfverharding van een voet- of fietspad.

"Voorkomen dat staalslakken voor gezondheidsproblemen zorgen."

“Op de korte termijn gaan we ervoor zorgen dat het gruis op die paden wordt weggehaald. In het geval van het Slotpark, maar ook op andere plekken zorgt dat ervoor dat kinderen in ieder geval niet in de verleiding komen met het grind te spelen. Zo voorkomen we dat de staalslakken voor gezondheidsproblemen zorgen”, zegt wethouder Kok. “Maar hoe we dat het best kunnen doen: opvegen, opzuigen of een andere manier, dat moeten we nog uitzoeken.” Bij het park en de speeltuin staan geen borden dat er staalslakken liggen. De gemeente heeft brieven verstuurd naar omwonenden met deze mededeling erin en heeft een nabijgelegen school op de hoogte gebracht. Op de lange termijn wil het gemeentebestuur alle staalslakken het liefst in hun geheel verwijderen. “Maar wat voor kosten daarmee gemoeid zijn, en hoe de gemeenteraad daarnaar kijkt, dat is nog onduidelijk”, aldus de wethouder. Vader Remko is blij met de stappen die de gemeente onderneemt. “Ik vind dat er wel daadkrachtig wordt ingegrepen. Ik ben drie jaar geleden van Eindhoven naar Nuenen verhuisd, dus ik was benieuwd hoe het gemeentebestuur hier op zou reageren. Ze tonen in ieder geval aan dat hun moreel en sociaal kompas werkt”, aldus Van Brakel.

De locaties met staalslakken in gemeente Nuenen: Nuenen Eikenlaan

Boordseweg

Constantijnstraat

Vallestap

Fietspad t.h.v Nuenens College /Europalaan

Slotpark

Voetpad rond het water Het Puyven Gerwen De Mortel

Speeltuin ‘De Tip’

Pad Ruiterweg – Dora Ebbenhof

Goudhoeksland