Schietpartij in wijk: politie deelt foto van vermoedelijke schutter

De politie heeft donderdag aan het einde van de middag een foto gedeeld van de vermoedelijke schutter van de schietpartij aan de Corellistraat in Tilburg afgelopen dinsdag. Eerder op de dag viel een arrestatieteam een huis in dezelfde straat binnen, waar agenten van dat team niemand oppakten. De man op de foto genaamd Badr is vermoedelijk de man die zij donderdagochtend zochten.

De schietpartij in de straat heeft voor veel onrust gezorgd in de wijk. Veel mensen waren in de woonwijk toen de schietpartij dinsdagavond rond zes uur plaatsvond. De schutter had volgens de politie ook een onschuldige omstander kunnen raken.

Daarom deelt de politie de foto van Badr Wong Tham Soeng. Ze denken dat hij de schutter was die dinsdagavond het vuur opende in de Corellistraat.

Bloedspoor en hulzen

De politie vraagt mensen die hem zien om Badr niet zelf te benaderen. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn. Na de schietpartij vond de politie hulzen en een bloedspoor in de straat. Daarna meldden twee gewonde mannen zich bij het ziekenhuis.

Deze 22-jarige en 30-jarige mannen uit Tilburg zijn aangehouden, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie denkt dat het een gerichte actie was waarbij er naast de twee gewonden nog meer gewonden zouden kunnen zijn. Zij sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Bekijk hier hoe de politie donderdagochtend een inval deed.