Schietpartij in wijk: politie deelt naam en foto van vermoedelijke schutter
De schietpartij in de straat heeft voor veel onrust gezorgd in de wijk. Veel mensen waren in de woonwijk toen de schietpartij dinsdagavond rond zes uur plaatsvond. De schutter had volgens de politie ook een onschuldige omstander kunnen raken.
Daarom deelt de politie de naam en foto van Badr Wong Tham Soeng. Ze denken dat hij de schutter was die dinsdagavond het vuur opende in de Corellistraat.
Bloedspoor en hulzen
De politie vraagt mensen die hem zien om Badr niet zelf te benaderen. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn. Na de schietpartij vond de politie hulzen en een bloedspoor in de straat. Daarna meldden twee gewonde mannen zich bij het ziekenhuis.
Deze 22-jarige en 30-jarige mannen uit Tilburg zijn aangehouden, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie denkt dat het een gerichte actie was waarbij er naast de twee gewonden nog meer gewonden zouden kunnen zijn. Zij sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.
Bekijk hier hoe de politie donderdagochtend een inval deed.