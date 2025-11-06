Sticker met ludieke tekst op verkeersbord: ‘Fiets zo hard als je wilt'

Een verkeersbord bij de ingang van het Osse centrum aan de kant van de Molenstraat was woensdagavond tijdelijk bedekt met een sticker. Daarop stond: “Hier kunt u zo hard fietsen als u maar wilt, liefst tijdens openingstijden van de winkels. Er wordt toch nooit gecontroleerd of gehandhaafd. Veel fietsplezier.”

Het bord staat in het begin van de binnenstad, naast het Griekse restaurant en tegenover het Titus Brandsma Lyceum aan de Molenstraat. Tot nu toe is niet bekend wie achter de stickeractie zit.

Tijdens de aanwezigheid van Dtv Nieuws in de stad viel al snel op dat er inderdaad veel fietsers aanwezig waren. Scholieren kwamen in grote getalen voorbij, maar ook ouderen zijn zich niet bewust van het verbod. Een voorbijganger laat weten wel op de hoogte te zijn, maar bewust de fiets te gebruiken vanwege gezondheidsredenen.

Bij navraag bij de winkeliers waren zij duidelijk: “Haal die fietsers hier weg. Je wordt hier echt van je sokken gereden.”



Handhaving

Donderdagmorgen was de sticker verdwenen, maar was er wel kort handhaving aanwezig in het centrum.

De gemeente zegt niet te weten wie achter de stickeractie zit. Volgens de gemeente handhaven de boa’s wel degelijk, dus het punt dat er niet wordt gehandhaafd, klopt volgens hen niet. Ook is bij de gemeente niet bekend of er aanrijdingen met fietsers hebben plaatsgevonden.