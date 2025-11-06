Drone boven verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen gezien

Een drone is woensdagavond rond zes uur boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen gespot. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee donderdag na berichtgeving van de Volkskrant. De luchtverkeersleiding sprak van 'potentiële spionage'.

Na de melding van de luchtverkeersleiding kwam de marechaussee onderzoek doen op de vliegbasis. "We hebben gekeken of we de drone of de bestuurder van de drone konden signaleren, maar deze waren al weg", vertelt een woordvoerder.

'Geen aanknopingspunten'

Het onderzoek van de marechaussee leverde niets op. "We hebben geen aanknopingspunten van de drone of de bestuurder", vertelt hij. Het zou volgens de woordvoerder wel gaan om een kleinere drone die niet in 'formatie' vloog. "Voor ons is het een melding van een van vele."

Gilze-Rijen is de helikoptervliegbasis van de luchtmacht. Hier staan Apache-gevechtshelikopters en de Chinooks en Cougars, beide transporthelikopters.



'Kan ook drone van hobbyist of weerballon zijn'

De marechaussee heeft geen aanleiding om te denken dat de drone vanuit Rusland of een ander land kwam. "Dat zijn vaak grotere drones die in formatie vliegen en waarbij het om een professionelere actie gaat", verklaart de woordvoerder. Het zou volgens hem ook om een drone van een hobbyist of een weerballon kunnen gaan.

De marechaussee doet na woensdag geen opsporingsonderzoek naar de drone of de bestuurder ervan, omdat zij geen aanknopingspunten hebben. "Maar we schrijven dit allemaal op. En het is goed dat mensen alert zijn en het melden als ze een drone zien", benadrukt hij.

Al eerder drone gesignaleerd

Boven de vliegbasis is een paar weken geleden ook al een drone gesignaleerd, aldus de woordvoerder. Die werd gezien door een burger die de politie inlichtte. De ingeschakelde marechaussee vond later niets meer.

Het gaat volgens de woordvoerder niet om situaties zoals in België. Daar zijn de afgelopen week in de buurt van Belgische militaire instellingen vaker drones gezien. Het Belgische luchtbewakingscentrum wordt versterkt. De afgelopen weken zijn bij zeker 23 Europese vliegvelden en vliegbases drones gesignaleerd.

De Belgische autoriteiten verdenken Rusland hierachter te zitten. In Nederland is er geen sprake van dat een ander land achter de drone-incidenten zit, zegt de marechaussee.

Meer meldingen verwacht

De drones in Nederland hebben niet tot gevaarlijke incidenten of problemen geleid. Alleen werd een aantal weken geleden de Polderbaan van Schiphol stilgelegd na een melding dat er een drone zou zijn gezien. Later bleek het om een weerballon te gaan.

De woordvoerder verwacht dat de komende tijd wel meer van dit soort meldingen zullen komen, ook omdat mensen er veel meer op letten.