Zorgen om ‘spookdrones’ bij militaire plekken nemen toe

In Europa worden steeds meer drones gesignaleerd, niet alleen in Polen, Denemarken en België, maar woensdagavond ook bij militaire vliegbasis Gilze-Rijen. De drone werd opgemerkt door de luchtverkeersleiding, die daarop de marechaussee waarschuwde. Tegen de tijd dat de marechaussee arriveerde, was de drone alweer verdwenen.

"Dat laat ook meteen zien waarom dit zo'n complex onderwerp is", zegt Volkskrant-journalist Huib Modderkolk in talkshow Eva. Hij publiceerde donderdagavond een artikel over mogelijk Russische drones die angst en vertwijfeling oproepen. Verdachte drones zijn serieuze incidenten, maar het blijft moeilijk om vast te stellen wie daarachter zit. "Dat is elke keer ontzettend lastig. Het harde bewijs dat Rusland erachter zit, is er niet." Dat geldt ook voor de drone die woensdagavond bij vliegbasis Gilze-Rijen werd gezien. Toch betekent het niet niets, zegt Modderkolk. "Dat er iets aan de hand is, lijkt me duidelijk." In München vlogen militaire drones in formatie, en in het Belgische Zaventem werd een grote drone waargenomen. Tegelijkertijd waarschuwt Modderkolk voor een soort massahysterie, vergelijkbaar met de eerdere paniek rond poederbrieven.