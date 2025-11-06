Navigatie overslaan

A58 nog uren dicht door spoedreparatie na ongeluk

Vandaag om 21:44
De geleiderail raakte woensdagnacht flink beschadigd door de gekantelde vrachtwagen (foto: Rijkswaterstaat).
De A58 richting Breda is donderdagavond net voor Roosendaal dicht door een spoedreparatie van een geleiderail na een ongeluk afgelopen nacht. Rijkswaterstaat verwacht dat de reparatie tot één uur in de nacht gaat duren.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Tot de weg kan worden vrijgegeven, worden automobilisten omgeleid via knooppunt De Stok. De schade aan geleiderail is ontstaan door een vrachtwagen die woensdagnacht rond kwart over drie door onbekende oorzaak kantelde.

Donderdagochtend voerde Rijkswaterstaat ook al werkzaamheden uit aan de geleiderail, maar die waren nog niet helemaal afgerond.

