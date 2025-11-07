Bodybuilder Luco doet mee aan Mr. Olympia: ‘Brabant op de kaart zetten’

De eerste laag bruine spraytan zit al op bodybuilder Luco Hendrikx uit Esbeek. Hij gaat zaterdag meedoen aan de Natural Mr. Olympia in de Verenigde Staten. Dat is een bodybuildwedstrijd op het allerhoogste niveau. De 22-jarige Luco is ervoor helemaal afgereisd naar Las Vegas en hij kan niet wachten tot hij op het podium Brabant mag vertegenwoordigen. "Ik ben de enige Brabander, dus ik moet Brabant op de kaart zetten", vertelt Luco.

Nadat hij in april het Nederlands kampioenschap bodybuilden won, is het nu tijd voor het grotere werk. Luco doet, als een van de jongste deelnemers, mee aan drie wedstrijden van de wereldberoemde Mr. Olympia: vrijdag twee wedstrijden bij de amateurs en zaterdag tussen de professionals. "Ik heb me net aangemeld voor de wedstrijden", vertelt hij. "Daar was iedereen natuurlijk bij elkaar, dus we waren volop aan het vergelijken." Volgens Luco zag hij meteen dat niet alleen hij goed in vorm was. "De pro’s zien er groot en goed uit. De deelnemerslijst is heel sterk en er doen wel veertig man mee."

Toch heeft de Esbeekenaar goede hoop. "Ik hoop de top tien te halen. Maar of dat realistisch is, weet ik pas als ik naast de anderen sta. Iedereen moet namelijk nog koolhydraten laden."

Koolhydraten laden In aanloop naar een bodybuildwedstrijd eten atleten vaak extreem weinig om zo min mogelijk vet aan hun lichaam over te houden. Een gevolg daarvan is dat hun spieren aan het einde van die voorbereiding minder 'vol' lijken. Daarom eten bodybuilders een paar dagen voor de wedstrijd weer extra koolhydraten – dat wordt ‘laden’, of in het Engels ‘carb loading’, genoemd.

Met dat laden is Luco woensdag al begonnen. "Ik eet 650 gram koolhydraten en ik zag meteen resultaat: ik heb een vollere look en meer aders." Om 650 gram koolhydraten te eten moet je ongeveer twee hele broden opeten. Een gemiddelde man eet 350 gram per dag.



Om die koolhydraten te verwerken moet Luco ook nog eens veel water drinken. "Wel vijf liter per dag", licht hij toe. "Daardoor moest ik constant naar de wc en heb ik slecht geslapen. Maar het hoort er allemaal bij."

"Wokda en eetlepel zout."