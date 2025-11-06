‘Alles uit de kast’ voor Brabantsedag 2026

Het thema van de Brabantsedag in Heeze in 2026 is Alles uit de kast. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse themapresentatie.

Zestien wagenbouwersgroepen doen mee aan de 67e editie van de Brabantsedag. Zij mogen zelf kiezen welk historisch feit uit het hertogdom Brabant zij willen uitbeelden met hun wagen. De creaties moeten gebaseerd zijn op een historisch verhaal of gebeurtenis die zich minstens vijftig jaar geleden heeft afgespeeld en die nog niet eerder in de theaterparade is getoond.

“Pak alle boeken erbij, stof ze af, blader ze door en duik in de archieven,” moedigt voorzitter Frank van Lierop de deelnemers aan. “Zoek die ene parel die belangrijk is voor onze Brabantse geschiedenis. Als het onderwerp verrassend en uitdagend is, komt er zeker iets moois uit.”

Nieuw beeldmerk

Tijdens de presentatie werd ook het nieuwe beeldmerk onthuld, dat is ontworpen door fotograaf en regisseur Mark Engelen uit Heeze. Dit beeldmerk zal het komende jaar het gezicht vormen van de Brabantsedag.



De 67e Brabantsedagparade trekt op zondag 30 augustus 2026 door de straten van Heeze.