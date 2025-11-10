Eerst 'koolhydraten laden', dan schittert Luco op het podium in Las Vegas

Voor Luco Hendrikx uit Esbeek kwam dit weekend een droom uit: hij stond in Las Vegas op het podium van een bodybuildwedstrijd op het allerhoogste niveau, Natural Mr. Olympia. De wedstrijd winnen zat er niet in, maar met een zevende plek bij de professionals is Luco, die ook meedeed bij de amateurs, heel tevreden. "Ik zat er lekker in en ik heb elke seconde genoten", vertelt hij.

"Toen ik in mijn eentje in het midden mocht gaan staan, kreeg ik een energieboost", vertelt Luco na de wedstrijd. De jury plaatste de beste deelnemers in het midden, zodat ze de rest van de deelnemers met hen kon vergelijken. "Ook mijn vrienden weten inmiddels wat het betekent wanneer dit gebeurt. Ze waren in de zaal door het dolle heen wat mij natuurlijk nog een extra boost gaf." Uiteindelijk eindigde Luco als zevende tussen de profs. Ook won hij nog een bronzen medaille in een eerdere wedstrijd op vrijdag, bij de amateurs. Met die resultaten is hij maar wat tevreden. "Als ik hier van tevoren voor had kunnen tekenen, had ik het gedaan", vertelt hij vanuit de Verenigde Staten. "Ik heb het toch maar gewoon geflikt: een top-10 plek op mijn 22e en pas tijdens mijn tweede wedstrijd, best wel uniek."

"Mijn vader is heel de nacht opgebleven."

Ook de ouders van Luco zijn apetrots. Zijn moeder is erbij in las Vegas en zijn vader zette in Nederland de wekker, zodat hij live kon meekijken. Hoewel iedereen achteraf natuurlijk heel blij is voor hem, was de weg naar de wedstrijd toe niet gemakkelijk. Tot één uur van tevoren werd nog gewerkt om Luco's lichaam in optimale vorm te krijgen. En dat ging op een vrij onorthodoxe manier. "Voor de wedstrijd heb ik nog veel koolhydraten op zodat mijn spieren voller zaten", legt hij uit (zie ook kader).

Dat betekende voor de 22-jarige rijstwafels met jam en zout, rijstwafels met een flinke laag pindakaas met sambal en zout, snickers en jelly beans eten. Om dit alles af te toppen moest hij een paar seconden voor hij het podium opkwam nog een lepel zout wegspoelen met wodka, zodat zijn aderen extra goed zichtbaar werden.

Koolhydraten laden In aanloop naar een bodybuildwedstrijd eten atleten vaak extreem weinig om zo min mogelijk vet aan hun lichaam over te houden. Een gevolg daarvan is dat hun spieren aan het einde van die voorbereiding minder 'vol' lijken. Daarom eten bodybuilders een paar dagen voor de wedstrijd weer extra koolhydraten – dat wordt ‘laden’, of in het Engels ‘carb loading’, genoemd.

Hierna was het eindelijk zover: Luco mocht na maanden van gedisciplineerd leven het podium op. "Ik zat lekker in het poseren, dat stiekem best zwaar is, en ik heb van elke seconde genoten. Toen ik weer van het podium afkwam voelde ik me voldaan. Maar eigenlijk had ik door alle pindakaas, snickers en snoep niet eens zoveel honger meer", verbaast Luco zich. "Ik was erg gelukkig", gaat hij verder. "Vrijdag was ik nog niet helemaal tevreden over mijn optreden. Door de zenuwen kon ik niet laten zien wat ik wilde laten zien en dat vond ik zonde. Daarom sprak ik met mezelf af dat wat er zaterdag ook zou gebeuren, ik mocht niet zenuwachtig zijn." En dat is hem gelukt, zo stelt hij: "Ik heb het echt omarmd en alles viel op zijn plek."

Luco probeert rust te nemen tussen de wedstrijden in las Vegas door (privéfoto).