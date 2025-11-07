Dronken automobilist veroorzaakt ravage, meerdere auto's beschadigd

Een automobilist heeft donderdagavond een ravage veroorzaakt op de Molensingel in Wouw. De automobilist reed bij een wegversmalling over een paaltje, raakte een geparkeerde auto en kwam daarna frontaal in botsing met een tegenligger.

Bij die botsing raakten ook twee andere geparkeerde auto's beschadigd.

Aanhouding

Ambulancepersoneel heeft meerdere betrokkenen nagekeken, onder wie kinderen die in een van de auto's zaten. Er hoefde niemand naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De veroorzaker van de ravage is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. De bestuurder zou onder invloed achter het stuur hebben gezeten.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de beschadigde auto's mee te nemen. De politie doet onderzoek.