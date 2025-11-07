Navigatie overslaan

Dronken automobilist veroorzaakt ravage, meerdere auto's beschadigd

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 07:00
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
nl
Een automobilist heeft donderdagavond een ravage veroorzaakt op de Molensingel in Wouw. De automobilist reed bij een wegversmalling over een paaltje, raakte een geparkeerde auto en kwam daarna frontaal in botsing met een tegenligger.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Bij die botsing raakten ook twee andere geparkeerde auto's beschadigd.

Aanhouding
Ambulancepersoneel heeft meerdere betrokkenen nagekeken, onder wie kinderen die in een van de auto's zaten. Er hoefde niemand naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De veroorzaker van de ravage is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. De bestuurder zou onder invloed achter het stuur hebben gezeten.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de beschadigde auto's mee te nemen. De politie doet onderzoek.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!