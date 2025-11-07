Busje brandt uit, op camerabeelden is man met molotovcocktail te zien

Een busje is donderdagnacht uitgebrand op de parkeerplaats bij een migrantenhotel aan de Pakketweg in Waalwijk. Op camerabeelden is te zien dat rond drie uur 's nachts een man komt aanlopen, een molotovcocktail aansteekt en deze onder het busje gooit.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het busje verloren ging. De politie hield op de parkeerplaats een verdachte aan. Deze man is meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.