Navigatie overslaan
VIDEO

'Ik maak me grote zorgen', burgemeester sluit huis na beschieting

Vandaag om 06:02 • Aangepast vandaag om 07:03
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
nl
Burgemeester Onno Hoes van Tilburg heeft besloten een huis aan de Corellistraat twee weken te sluiten na de schietpartij die daar dinsdagavond plaatsvond. De maatregel is genomen om de openbare orde in de omgeving te herstellen.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

"De schietpartij van dinsdag heeft behoorlijke impact op buurtbewoners", laat Hoes weten. "Ze zijn boos, angstig of ongerust en dat begrijp ik helemaal. Ook ik maak me grote zorgen. Daarom ga ik maandagmiddag in gesprek met de bewoners en professionals over de gebeurtenissen en wat er nodig is om de veiligheid in de buurt te verbeteren."

Bloedspoor
Veel mensen waren in de woonwijk aanwezig toen de schietpartij rond zes uur 's avonds plaatsvond. De schutter had volgens de politie onschuldige omstanders kunnen raken.

Na de schietpartij vond de politie hulzen en zagen agenten een bloedspoor in de straat. Wat later meldden zich twee gewonde mannen in het ziekenhuis.

Deze 22-jarige en 30-jarige mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie denkt dat het een gerichte actie was.

De foto's die de politie deelt van de vermoedelijke schutter (foto: politie.nl).
De foto's die de politie deelt van de vermoedelijke schutter (foto: politie.nl).

Verdachte
Donderdag aan het einde van de middag deelde de politie een foto van de vermoedelijke schutter en zijn naam: Badr Wong Tham Soeng. De politie vraagt mensen die hem zien om Badr niet zelf te benaderen. Hij wordt ingeschat als vuurwapengevaarlijk.

Eerder op de donderdag viel een arrestatieteam een huis in de Corellistraat binnen, maar daar werd niemand opgepakt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!