'Ik maak me grote zorgen', burgemeester sluit huis na beschieting
"De schietpartij van dinsdag heeft behoorlijke impact op buurtbewoners", laat Hoes weten. "Ze zijn boos, angstig of ongerust en dat begrijp ik helemaal. Ook ik maak me grote zorgen. Daarom ga ik maandagmiddag in gesprek met de bewoners en professionals over de gebeurtenissen en wat er nodig is om de veiligheid in de buurt te verbeteren."
Bloedspoor
Veel mensen waren in de woonwijk aanwezig toen de schietpartij rond zes uur 's avonds plaatsvond. De schutter had volgens de politie onschuldige omstanders kunnen raken.
Na de schietpartij vond de politie hulzen en zagen agenten een bloedspoor in de straat. Wat later meldden zich twee gewonde mannen in het ziekenhuis.
Deze 22-jarige en 30-jarige mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie denkt dat het een gerichte actie was.
Verdachte
Donderdag aan het einde van de middag deelde de politie een foto van de vermoedelijke schutter en zijn naam: Badr Wong Tham Soeng. De politie vraagt mensen die hem zien om Badr niet zelf te benaderen. Hij wordt ingeschat als vuurwapengevaarlijk.
Eerder op de donderdag viel een arrestatieteam een huis in de Corellistraat binnen, maar daar werd niemand opgepakt.