'Ik maak me grote zorgen', burgemeester sluit huis na beschieting

Burgemeester Onno Hoes van Tilburg heeft besloten een huis aan de Corellistraat twee weken te sluiten na de schietpartij die daar dinsdagavond plaatsvond. De maatregel is genomen om de openbare orde in de omgeving te herstellen.

"De schietpartij van dinsdag heeft behoorlijke impact op buurtbewoners", laat Hoes weten. "Ze zijn boos, angstig of ongerust en dat begrijp ik helemaal. Ook ik maak me grote zorgen. Daarom ga ik maandagmiddag in gesprek met de bewoners en professionals over de gebeurtenissen en wat er nodig is om de veiligheid in de buurt te verbeteren." Bloedspoor

Veel mensen waren in de woonwijk aanwezig toen de schietpartij rond zes uur 's avonds plaatsvond. De schutter had volgens de politie onschuldige omstanders kunnen raken.

Na de schietpartij vond de politie hulzen en zagen agenten een bloedspoor in de straat. Wat later meldden zich twee gewonde mannen in het ziekenhuis. Deze 22-jarige en 30-jarige mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De politie denkt dat het een gerichte actie was.

De foto's die de politie deelt van de vermoedelijke schutter (foto: politie.nl).