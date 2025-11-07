'Hoosbui kan ramp veroorzaken in Brabantse steden'

Delen van Eindhoven, Breda en Roosendaal lopen groot risico bij zware regenval. In deze steden kunnen wijken bij hevige hoosbuien tot wel twee meter onder water komen te staan, blijkt uit nieuw onderzoek van Deltares.

Kenniscentrum Deltares onderzocht de gevolgen van zware regenval in alle regio's van Nederland. Uitgangspunt is de hoeveelheid neerslag die in 2021 in Zuid-Limburg viel. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd, de schade aan woningen en infrastructuur was met bijna vierhonderd miljoen euro gigantisch te noemen.

Ontwrichtend

Deltares bracht in kaart wat er gebeurt als diezelfde buien zich elders in Nederland voordoen. Het rekenmodel gaat uit van twintig centimeter regen in 48 uur, zoals in Limburg gebeurde.

De gevolgen kunnen ontwrichtend zijn, blijkt uit de ‘stresstest’. De kwetsbaarste plekken zijn vooral stedelijke gebieden waar beken, kanalen of rivieren lopen, waardoor bij overstromingen aanliggende wijken vrijwel direct onder water kunnen komen te staan.



Concreet wordt in Roosendaal de Watermolenbeek genoemd. Deze stroomt vanuit Nispen door woonwijk De Kroeven. Bij een extreme waterpiek treedt de rivier buiten zijn oevers en overstroomt de wijk. Er kunnen dan tientallen centimeters water in de straten staan, woningen lopen onder, de stroom kan uitvallen en het kan langer dan een week duren voordat het water is weggevoerd.