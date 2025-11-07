Navigatie overslaan

'Hoosbui kan ramp veroorzaken twee Brabantse steden'

Vandaag om 06:54 • Aangepast vandaag om 07:30
Foto: Ab Donker
Foto: Ab Donker
Delen van Eindhoven en Breda lopen groot risico bij zware regenval. In deze steden kunnen wijken bij hevige hoosbuien tot wel twee meter onder water komen te staan, blijkt uit nieuw onderzoek. Dit is te lezen in het AD.
Peter de Bekker

Kenniscentrum Deltares onderzocht de gevolgen van zware regenval in alle regio's van Nederland. Uitgangspunt is de hoeveelheid neerslag die in 2021 in Zuid-Limburg viel. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd, de schade aan woningen en infrastructuur was met bijna vierhonderd miljoen euro gigantisch te noemen.

Ontwrichtend
Deltares bracht in kaart wat er gebeurt als diezelfde buien op een andere plek in Nederland zouden vallen. Het rekenmodel gaat uit van twintig centimeter regen in 48 uur tijd, zoals in Limburg het geval was.

Die gevolgen kunnen ontwrichtend zijn, blijkt uit de 'stresstest' waarover de krant bericht. De kwetsbaarste plekken zijn vooral stedelijke bebouwing waar beken, kanalen of rivieren zich doorheen persen, waardoor bij een overstroming aanliggende wijken onmiddellijk onderlopen.

Plekken waar na extreme regen water blijft staan. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het water komt (foto: Deltares).
Plekken waar na extreme regen water blijft staan. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het water komt (foto: Deltares).

