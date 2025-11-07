Leerfabriek Ecco keert niet terug na verwoestende brand

Leerfabriek Ecco vertrekt definitief uit Dongen. Dat bevestigt wethouder Economische Zaken Ankie de Hoon donderdagavond tijdens een raadsvergadering. Na de grote brand in mei, waarbij de fabriek volledig tot de grond toe afbrandde, was het lang onduidelijk of de leerlooierij ooit nog zou terugkeren naar het dorp. Met het vertrek komt er na honderden jaren een einde aan de rijke leergeschiedenis van Dongen.

“We horen zorgwekkende geruchten dat Ecco wellicht zou vertrekken uit Dongen,” zegt Perry Wens, fractievoorzitter van de VVD in Dongen. “We vragen ons af of het college contact heeft met Ecco en of deze geruchten alstublieft ontkracht kunnen worden.” De zorgen van de VVD-fractie klinken hoorbaar door tijdens de raadsvergadering.



Wethouder Ankie de Hoon (CDA) krijgt het woord: “We zijn goed in gesprek met de directie van Ecco,” zegt ze in de microfoon. “Ze gaan niet verder in de gemeente Dongen.” Volgens haar zijn de medewerkers van de leerfabriek al op de hoogte gebracht.



“Gaat het dan om het volledige vertrek van Ecco?”, vraagt Wens nog. “Ja, helaas wel.” Grote brand

In de nacht van 4 mei gaat het volledig mis bij de grote fabriekshal van Ecco Leather. De fabriek fungeerde als leerlooierij voor de Ecco-schoenenwinkels. Het bedrijf produceert ook leer voor merken zoals Adidas en LGN Louis Gabriel Nouchi. Even voor tien uur ’s avonds breekt er brand uit in het pand, dat binnen korte tijd volledig in lichterlaaie staat.

Rook was van ver te zien (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Duizenden liters dierlijke oliën en tonnen opgeslagen chemicaliën voedden het vuur. De vlammen slaan uit het dak en dikke zwarte rookpluimen trokken over de omgeving. De brandweer schaalt op en begint met blussen, maar als het dak instort en het hele pand verandert in een inferno, valt er niets meer te redden. Bij daglicht, de volgende ochtend, wordt duidelijk dat de laatste leerlooierij van Dongen volledig in de as is gelegd. Het dorp staat van oudsher bekend als hét centrum van de leerindustrie in Brabant. Van de productiehal van 14.000 vierkante meter blijft slechts een hoop smeulend staal over. Geschokt

Burgemeester Hans Slagboom reageerde destijds geschokt tegenover Omroep Brabant. “De ziel van Dongen lijdt als de leerlooierij verdwijnt.” Hij hoopte nog dat de fabriek zou worden herbouwd. “Dongen heeft een geschiedenis van tientallen leerlooierijen. Die zijn allemaal verdwenen in de afgelopen decennia. Er was er nog maar eentje over.” Ook bij museum De Looierij in Dongen was de schok groot. Volgens voorzitter Rinus Krijnen ging bij de brand de grootste leerlooier van Nederland verloren. “We verliezen een belangrijke partner van het museum.” Herbouwen

Lange tijd bleef het onduidelijk of Ecco de fabriek zou herbouwen. Het internationale hoofdkantoor in Denemarken liet destijds weten ‘diep bedroefd’ te zijn. “Onze focus ligt bij de werknemers en het hervatten van de operatie.” Toch werd er niet direct gesproken over heropbouw in Dongen. De gemeente probeert de medewerkers van het leerbedrijf te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. “Het is ontzettend spijtig,” zegt wethouder De Hoon. “Maar het bedrijf zorgt wel voor een nette afronding.” Volgens Ecco zelf werken er 230 medewerkers in de Dongense fabriek. Het vertrek van Ecco is een nagel in de doodskist van de leerlooierij in Dongen, die na honderden jaren nu voorgoed verdwijnt.

Machines in de fabriek van Ecco voor de brand (foto: Omroep Brabant).