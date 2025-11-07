Fietser gereanimeerd na aanrijding met fatbike

Een fietser is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt bij een botsing met een fatbike op het fietspad langs de Beerseweg in Beers. Het slachtoffer moest ter plekke worden gereanimeerd. De bestuurder van de fatbike bleef ongedeerd.

De fietser is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De fatbiker verklaarde tegenover de politie dat hij moest uitwijken. De politie onderzoekt of dat inderdaad het geval was.



Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de fietser gaat.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink