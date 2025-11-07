Navigatie overslaan
Fietser gereanimeerd na aanrijding met fatbike

Vandaag om 09:33 • Aangepast vandaag om 11:04
Een fietser is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt bij een botsing met een fatbike op het fietspad langs de Beerseweg in Beers. Het slachtoffer moest ter plekke worden gereanimeerd. De bestuurder van de fatbike bleef ongedeerd.
Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

De fietser is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De fatbiker verklaarde tegenover de politie dat hij moest uitwijken. De politie onderzoekt of dat inderdaad het geval was.

Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de fietser gaat.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

