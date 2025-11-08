Vrouwelijke coach succesvol bij mannen Oranje-Rood: ‘Weinig ja, maar’

De hockeymannen van Oranje-Rood zijn trotse koploper in de Hoofdklasse. De Eindhovenaren staan onder leiding van Ageeth Boomgaardt (52) uit Rosmalen, die voor het eerst een mannenploeg traint. Zelf ervaart de oud-international het als positief om met mannelijke topsporters te werken. “Of je een vrouwelijke of mannelijke coach bent, maakt niets uit. Het gaat om de inhoud en hoe je het kunt overbrengen.”

Oranje-Rood, de fusieclub van Oranje Zwart en EMHC, is niet helemaal nieuw voor Boomgaardt. Tussen 2008 en 2013 was ze coach van de vrouwen van Oranje Zwart. Met die ploeg promoveerde ze in 2009 naar de Hoofdklasse.



Sinds dit seizoen werkt ze weer in Eindhoven, maar nu bij de mannen. Een primeur voor Oranje-Rood. De Rosmalense had eerder in haar trainerscarrière al de kans om met een herenteam aan de slag te gaan, maar dit moment voelde goed. Van die keuze heeft de 192-voudig international geen moment spijt.

"Het voelt al heel normaal."

“Ik heb het hier super naar mijn zin. Er staat een ontzettend leuke groep met een mix van nationaliteiten en van talenten en ervaren spelers. Samen met de staf willen we iedereen in z’n kracht zetten en vervolgens die krachten bundelen voor maximale prestaties.”



Een vrouwelijke coach bij de mannen is bijzonder. In het hockey zijn er enkele voorbeelden, zoals Marieke Dijkstra, die in het verleden de mannen van Voordaan en SCHC trainde. Boomgaardt ervaart het werken met mannen als heel prettig. “Ik zit er nog niet zo lang, maar het voelt al heel normaal. Ik merk geen enkel verschil in hoe de jongens mij benaderen of hoe de stafleden met elkaar omgaan. De dynamiek is leuk, de spelers gaan goed met elkaar om. Ze zijn lekker competitief in duels, maar maken ook graag een grap. Het verschil met vrouwen is, zoals ik dat nu ervaar, dat mannen directer zijn. Ze accepteren makkelijker dingen van elkaar, zonder dat het heilige huisjes worden. Er is weinig ‘ja, maar’.”



Bij Oranje-Rood ligt de lat altijd hoog. In 2016 werd er door de mannen voor het laatst een kampioensfeest gevierd, toen nog als Oranje Zwart. De afgelopen negen jaar werd slechts een paar keer de play-offs gehaald. “Waarom dat vaak niet lukte weet ik niet. Wel dat er binnen de club goede ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van tophockey, daar bouw ik nu verder op. Oranje-Rood is een club die altijd mee moet doen om de prijzen.”

"Er is een positieve vibe, maar zeker ruimte voor verbetering."

De start van dit seizoen is uitstekend. Na tien duels staan de Eindhovenaren bovenaan in de Hoofdklasse. Toch is Boomgaardt nog niet tevreden. “We hebben een duidelijk speelplan, de jongens werken knetterhard en we zitten vol vertrouwen. Er is een positieve vibe, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Er heerst het gevoel dat we er nog niet alles uit hebben gehaald. Daar streven we wel naar.”



Ze wijst op de ranglijst, waar de verschillen in de top klein zijn. “Als je een paar keer verliest, zak je meerdere plaatsen. Wij zijn niet te veel bezig met de koppositie, maar vooral met wat er nodig is om als team te groeien. Het is nog veel te vroeg voor kampioenskoorts. Hier is vooral Brabantse nuchterheid.”

