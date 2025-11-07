Nieuw Design Museum voorlopig van de baan: kosten lopen op tot 56 miljoen

Het plan voor een nieuw gebouw voor het Design Museum aan de Citadelpoort in Den Bosch gaat niet door. Belangrijkste reden: de kosten zijn te hoog opgelopen. Waar eerder gerekend werd op 43 miljoen euro, blijkt het project nu uit te komen op 56 miljoen euro. Ook is er te weinig steun voor zo’n groot en kostbaar museumgebouw. Volgens het museum komt er helemaal geen nieuw gebouw meer.

Het nieuwe museum moest de ‘eyecatcher’ worden van het gebied net buiten de binnenstad, de Citadelpoort. Oorspronkelijk was het kostenplaatje geraamd op 43,6 miljoen euro, een bedrag waar vooral oppositiepartijen toen al hun twijfels bij hadden. Zij noemden het plan een prestigeproject.

Toch ging de gemeenteraad begin 2023 akkoord. Inmiddels blijkt dat het bedrag is gestegen tot 56,3 miljoen euro. Dat vindt ook het college van burgemeester en wethouders te duur.

Verhuizing door bijzondere kunstcollectie

Het Design Museum zit nu tien jaar in een pand naast het Noordbrabants Museum. Omdat dat museum uitbreidt, moest het Design Museum verhuizen. De uitbreiding is nodig voor de collectie van de JK Art Foundation, die schilderijen in bruikleen geeft van onder anderen Rubens, Mondriaan en Dalí.



Volgens de gemeente zou het Noordbrabants Museum met die collectie uitgroeien tot een van de belangrijkste kunstmusea van Nederland. Vorige maand werd bekend dat er toch geen aparte ruimte meer voor die bruikleen nodig is. Maar aan extra ruimte is nog steeds behoefte en de samenwerking met JK Art Foundation gaat door.

Het Design Museum is erg teleurgesteld over het volgens hen onverwachte voorstel van het college. "We zijn ervan overtuigd dat het museum op deze plek een mooie bijdrage had kunnen leveren aan een levendig nieuw stadsdeel. Ook keken we uit naar de ontwikkelingsmogelijkheden die de nieuwbouw het museum te bieden had", schrijft het Design Museum in een verklaring.