Nieuw Design Museum voorlopig van de baan: kosten lopen op tot 56 miljoen
Het nieuwe museum moest de ‘eyecatcher’ worden van het gebied net buiten de binnenstad, de Citadelpoort. Oorspronkelijk was het kostenplaatje geraamd op 43,6 miljoen euro, een bedrag waar vooral oppositiepartijen toen al hun twijfels bij hadden. Zij noemden het plan een prestigeproject.
Toch ging de gemeenteraad begin 2023 akkoord. Inmiddels blijkt dat het bedrag is gestegen tot 56,3 miljoen euro. Dat vindt ook het college van burgemeester en wethouders te duur.
Verhuizing door bijzondere kunstcollectie
Het Design Museum zit nu tien jaar in een pand naast het Noordbrabants Museum. Omdat dat museum uitbreidt, moest het Design Museum verhuizen. De uitbreiding is nodig voor de collectie van de JK Art Foundation, die schilderijen in bruikleen geeft van onder anderen Rubens, Mondriaan en Dalí.
Volgens de gemeente zou het Noordbrabants Museum met die collectie uitgroeien tot een van de belangrijkste kunstmusea van Nederland. Vorige maand werd bekend dat er toch geen aparte ruimte meer voor die bruikleen nodig is. Maar aan extra ruimte is nog steeds behoefte en de samenwerking met JK Art Foundation gaat door.
Het Design Museum is erg teleurgesteld over het volgens hen onverwachte voorstel van het college. "We zijn ervan overtuigd dat het museum op deze plek een mooie bijdrage had kunnen leveren aan een levendig nieuw stadsdeel. Ook keken we uit naar de ontwikkelingsmogelijkheden die de nieuwbouw het museum te bieden had", schrijft het Design Museum in een verklaring.
Helemaal geen nieuw gebouw meer
Volgens het museum komt er door het besluit van het college van B en W helemaal geen nieuw museum meer. Vijf jaar geleden was het juist de gemeente die het plan lanceerde om het Design Museum naar de Citadelpoort te verhuizen vanwege de groei van het museum.
“Dat is nog steeds zo. Hoewel er geen nieuw gebouw komt, blijft die reden bestaan en is deze in de afgelopen vijf jaar alleen maar groter geworden. Design Museum Den Bosch staat er beter voor dan ooit,” aldus het museum.
Om die groei op te vangen, kijkt het museum samen met de gemeente naar wat wel mogelijk is. De gemeente gaat onderzoeken hoe het Design museum en het Noordbrabants Museum de ruimte kunnen krijgen die ze nodig hebben. En hoe het past in het Museumkwartier, het deel van de binnenstad waar de musea nu bij elkaar zitten.
Citadelhofje wordt gesloopt
De plannen voor de verhuizing van het museum zorgden ook voor zorgen bij bewoners van de vijftien sociale huurwoningen aan het Citadelhofje. Deze woningen moeten worden gesloopt. Dat besluit verandert niet nu het museumplan is geschrapt. Alle huurders zullen alsnog moeten verhuizen.
Volgens de gemeente zijn de huidige woningen aan de Citadellaan verouderd. "Ze maken plaats voor een substantieel aantal nieuwe woningen, waar veel behoefte aan is. De ruimte is nodig om meer en passende woningen te realiseren", schrijft het college.
In totaal komen er in de Citadelpoort straks tussen de 185 en 200 nieuwe woningen: sociale huur, middeldure huur en vrije sector. De gemeente wil dat het gebied aantrekkelijk blijft voor bewoners én bezoekers, en dat het aansluit bij de groei van de stad richting 200.000 inwoners. Ook de parkeergarage en andere plannen, zoals werkruimtes en een ontmoetingsplein, blijven overeind.
Wat er precies komt op de plek waar het museum gepland stond, is nog onbekend. De gemeenteraad zal eind 2026 beslissen uit verschillende nieuwe opties.