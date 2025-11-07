Provinciale Staten willen verlichte fietspaden voor veiligheid

Om de sociale veiligheid te verbeteren, moet de provincie fietspaden gaan verlichten. Een meerderheid van Provinciale Staten doet daar vrijdag tijdens het begrotingsdebat een voorstel voor. Volgens de partijen zijn veel provinciale fietspaden afgelegen en vaak onverlicht. Daar moet dus verandering in komen, vinden ze.

Het voorstel wordt gedaan door een brede meerderheid van PvdA, GroenLinks, SP, D66, VVD, Volt, Lokaal Brabant, CDA en BBB. Deze partijen vinden dat onverlichte, afgelegen fietspaden fietsers een onveilig gevoel geven, waardoor ze noodgedwongen omfietsen.

"We zijn niet doof voor mensen die zeggen dat ze zich niet veilig voelen", zegt initiatiefnemer Ward Deckers (PvdA). "We zijn de afgelopen tijd met de neus op de feiten gedrukt door de verhalen die we hebben gehoord. We kunnen hier als provincie iets aan doen."

Zodra de motie wordt aangenomen, moet het college een inventarisatie maken van provinciale fietspaden waar de veiligheid in het geding is door een gebrek aan verlichting. Sociale veiligheid moet voortaan expliciet meewegen in de afweging om verlichting bij een fietspad te plaatsen.