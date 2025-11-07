Raadslid deelt condooms bedrukt met eigen hoofd: 'Serieus onderwerp'

Waar eigenlijk de begroting centraal had moeten staan, speelde bescherming donderdagavond bij de raadsvergadering van de gemeente Tilburg ineens een rol. GroenLinks-raadslid Nicky van Wanrooij besloot tijdens het debat condooms uit te delen, mét zijn eigen gezicht op de verpakking. Van Wanrooij maakt zich hard voor veilige seks en seksuele voorlichting onder jongeren. Met zijn rubbertjes wist de politicus de lange avond tot een opvallende climax te brengen.

“Ik heb maar twintig seconden, maar dat is iets langer dan sommige mannen van ons het volhouden,” grapte hij toen hij het woord kreeg. Met zijn motie 'Doe het goed, doe het veilig' hoopt hij dat de gemeente meer doet om condooms toegankelijk te maken en seksuele voorlichting onder jongeren te verbeteren, schrijft Omroep Tilburg.

“We hebben als gemeente hier geen beleid op. Veel jongeren kunnen thuis niet over seks praten of vinden condooms te duur,” zegt hij. “Dit is een serieus onderwerp.”

Soa's

Hij haalde een aantal zorgwekkende trends aan: het aantal soa’s daalt niet, condoomgebruik blijft achter en praten over seks onder jongeren is steeds vaker een taboe. Ook zijn landelijke campagnes zoals Vrij Veilig gestopt, waardoor preventie tekortschiet, stelt hij.

Van Wanrooij wil dat de gemeente condooms gaat uitdelen tijdens de Week van de Liefde. Ook wil hij dat er flyers met informatie worden verspreid en dat de gemeente in gesprek gaat met horeca, stichtingen en verenigingen om hen aan te moedigen condoomautomaten te plaatsen.

Condoomautomaat

De motie was tegen het zere been van wethouder Peter Kok (D66). Hij gaat over Volksgezondheid. “We begrijpen de zorgen die in deze motie worden geuit, maar een lokale, eenmalige campagne werkt niet goed,” zei hij. Hij riep de raad daarom op niet met de motie mee te gaan.

“De GGD kijkt al hoe zij hun inzet op seksuele gezondheid kunnen versterken,” aldus Kok. “Het plaatsen van condoomautomaten hoort niet bij de taken van de gemeente.”

Het pleidooi van de wethouder bleek uiteindelijk geen effect te hebben: de raad stemde in met de motie van Van Wanrooij met 26 stemmen voor en 18 tegen.

Xtc

Het is niet voor het eerst dat Van Wanrooij met een ludieke actie komt die niet iedereen in de raad kan bekoren. Vorig jaar bracht de GroenLinks-politicus een motie in over een onderzoek naar de aanschaf van een nieuw apparaat dat sneller en preciezer kan testen op drugs.

“Volgens mij zie ik al wel meerdere mensen die op dit moment eigenlijk wat drugs kunnen gebruiken,” zei hij met een brede glimlach. Van Wanrooij overhandigde de raad een doosje waarop in grote groene letters ‘XTC’ prijkte. “Geef maar even rond.”

Niet iedereen kon dat waarderen. “Ik vind het onvoorstelbaar dat de voorzitter hier niet op ingrijpt, en dat wij doen alsof dit normaal is”, riep raadslid Ineke Couwenberg (CDA) uit. Ook toen werd de motie ,genaamd ‘1,2,3,4 pillen getest’, een knipoog naar het rapnummer ‘1,2,3’ van Lil Kleine en Ronnie Flex, met een ruime meerderheid aangenomen.