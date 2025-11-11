In kiel naar het altaar: zij trouwden op de Elfde van de Elfde

Het is al een enorm bijzondere dag voor veel Brabanders, maar sommigen doen er nog een schepje bovenop. Deze Brabanders vieren vandaag niet alleen het begin van carnaval, maar ook de liefde. "Vanaf nu is 11-11 ook onze trouwdag."

Terwijl de confetti van het aftelmoment op de Parade nog in de lucht hangt, en het Oeteldonkse volkslied door de speakers schalt, vallen Daan en Britt elkaar in de armen. De twee vrouwen wisselden hun ringen uit precies op het moment dat 100.000 man in Den Bosch aftelt naar het begin van carnaval. "Vanaf nu is het niet alleen een feestdag, maar ook ónze trouwdag", lachen ze.

"Sommigen willen een pak of jurk, wij voelen ons veel beter in deze kiel."

Vanochtend gaven Daan en Britt elkaar al officieel het jawoord in het stadhuis van Den Bosch. Maar het échte moment, dat moest natuurlijk op de Parade zijn. Als de omroeper aftelt en de menigte luid meedoet, voelt het voor het stel alsof de hele stad voor hen juicht.

Het ringmoment van Daan en Britt (foto: Omroep Brabant).

Bij nul schuiven ze de ringen om elkaars vingers. Bekenden van echt echtpaar juichen, maar ook onbekende omstanders op de volle Parade klappen mee. De zilveren ringen glinsteren in het zonlicht tussen de vallende confetti. “Het heeft zo moeten zijn”, zegt Britt met tranen in haar ogen. Daan glimlacht breed: “De start van carnaval is altijd al magisch, maar nu ook nog trouwen? Mooier kan niet.” De twee vieren al jaren samen 11-11, dus deze datum lag voor de hand. Geen witte jurken of glimmende pakken, maar gewoon in kiel, zoals het hoort in Oeteldonk. “Dat chique gedoe is niks voor ons", zegt Daan.

Dit embleem werd speciaal voor Daan en Britt gemaakt.

Langs de kant veegt een van de vaders snel wat tranen weg. “Ik heb m’n dochter goed afgegeven", zegt hij vechtend tegen nieuwe tranen. Eigenlijk heeft hij niks met carnaval, maar vandaag is hij maar wat blij dat hij erbij is. “Ik ben zo trots. Dit vergeet ik nooit meer.”

"Mijn schoonvader gaf mijn vrouw weg als Shrek, helemaal in het groen: onherkenbaar."

Niet alleen Daan en Britt kozen voor een 11-11-bruiloft. Ook Niels (28) en Luna (24) uit Helvoirt zeiden precies een jaar geleden 'ja' tijdens de aftrap van carnaval. En dat ging er niet minder feestelijk aan toe. “We wilden eigenlijk op 20 juni trouwen”, vertelt Niels. “Maar toen bleek Luna zwanger. Dus dachten we: dan doen we het eerder. En wat is nou mooier dan 11 november?” Dat was een hectische onderneming. Het was inmiddels al september, dus in twee maanden tijd, plande het stel een hele bruiloft.

De bruiloft van Niels en Luna (privéfoto).

"Het moest en zou op 11-11 gebeuren", zei Niels. "We zijn allebei gek van carnaval", zegt Niels, die zelf in de Raad van Elf van Helvoirt zit. “Het draait bij ons eigenlijk het hele jaar door om carnaval. Elk feest dat ermee te maken heeft, daar zijn we bij.” En zo vond vorig jaar de bruiloft plaats, volledig in carnavaleske stijl. “We zijn allebei in kiel getrouwd", zegt Niels trots. De ceremonie zelf was traditioneel: Niels werd weggeven door zijn moeder, zijn schoonvader gaf Luna weg. "Naar hem was het wel even zoeken: hij was verkleed als Shrek, compleet met groene schmink en masker", lacht hij.

Niels en Luna in Oeteldonk (privéfoto).

Het ja-woord werd precies om 11.11 uur gegeven. "Dat was een must." Daarna ging het stel de stad in. "Luna was toen al hoogzwanger, ze is een maand later bevallen", vertelt Niels. En toch hebben ze het laat gemaakt. “De Elfde van de Elfde vier je niet een uurtje - dat doe je goed.” Vandaag, precies een jaar later, vieren ze hun eerste jubileum. “Heel Oeteldonk viert eigenlijk met ons mee", zegt Niels trots. “We doen niks speciaals. Gewoon carnaval vieren. Dat is al bijzonder genoeg.”