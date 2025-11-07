Dit is waarom het zo moeilijk is om drones neer te halen

De afgelopen weken werden meerdere Europese luchthavens ontregeld door drones. Donderdag werd er zelfs één gesignaleerd boven vliegbasis Gilze-Rijen. De vraag dringt zich op: hoe haal je zo’n indringer eigenlijk uit de lucht. En waarom is dat zo ingewikkeld?

Drones lijken onschuldig, maar kunnen meer dan alleen filmen. Ze kunnen ook wapens of explosieven dragen, en vormen daarmee een reëel veiligheidsrisico. De eenvoudigste manier om in te grijpen is de bestuurder opsporen en de drone laten landen. Maar dat lukt niet altijd: drones kunnen op grote afstand of zelfs volledig geprogrammeerd vliegen. De bestuurder is dan niet in de buurt.

Voordat een drone kan worden neergehaald of onderschept, moet hij eerst herkend en gevolgd worden. En daar gaat het nog vaak mis. Drones vliegen laag en worden op radars van vliegvelden vaak niet goed gezien. “Ze gaan verloren in de ruis van reflecties van huizen, bomen en de grond”, zegt luchtmacht- en defensie-expert Peter Wijninga bij Radio 1. Als drones wel gedetecteerd worden, is het lastig om ze te volgen. Er zijn onvoldoende afweersystemen gekoppeld aan de detectiesystemen. "Waardoor we de aanwezigheid van drones constateren en vervolgens niet in staat zijn om ze te volgen."

Een drone uitschakelen kan met wapens, luchtdoelkanonnen of helikopters, maar dat is duur en riskant. Je kunt bovendien niet overal afweersystemen neerzetten. Kogels of raketten die drones uit de lucht moeten halen, kunnen ook ergens anders terechtkomen. In Polen ging het onlangs mis: een raket die een Russische drone moest raken, miste doel en sloeg in het dak van een huis.