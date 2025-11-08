Hobbydronevliegers voelen argwaan: 'Denk nu 3 keer na voordat ik opstijg'

Ze zijn zo ongeveer het meest besproken onderwerp van de afgelopen dagen: drones. Donderdag werd er een gezien boven de vliegbasis Gilze-Rijen en dat zorgde voor veel ophef. Die overlast gevende drones hebben gevolgen voor hobbyisten die met die apparaten vliegen. Merken ze bij de Drone Club Brabant: "Zo is het niet leuk meer."

Kim Panhuijzen Geschreven door

“Oorspronkelijk wilde ik gisteren even gaan vliegen, maar ja, ik denk daar nu toch drie keer over na,” vertelt Stefan van Berlo, oprichter van Drone Club Brabant. Hij begon de club in 2021, tijdens de coronatijd, met ongeveer vijftien leden. Inmiddels is de club uitgegroeid tot zo’n 1800 leden. “We organiseren bijeenkomsten voor zowel beginnende als ervaren piloten en geven informatie over hoe je verantwoord kunt vliegen.” Hij merkt dat het er onderling over gaat en dat er meer argwaan ontstaat door de berichten in de media. ‘’Veel van die berichten zijn negatief. Dat van Gilze-Rijen viel nog mee, maar ook in België hoor je steeds vaker slechte verhalen. Dat is jammer, zeker voor hobbyisten,’’ zegt hij.

Soms leidt de negatieve aandacht zelfs tot ongemakkelijke situaties. “We hebben een bijeenkomst gehad in Den Bosch. Een omwonende zag een drone en dacht meteen dat het iets slechts was,” legt Stefan uit. “Terwijl mensen normaal erg enthousiast en geïnteresseerd reageerden."

"Het raakt op deze manier wel iedereen."