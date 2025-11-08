Hobbydronevliegers voelen argwaan: 'Denk nu 3 keer na voordat ik opstijg'
“Oorspronkelijk wilde ik gisteren even gaan vliegen, maar ja, ik denk daar nu toch drie keer over na,” vertelt Stefan van Berlo, oprichter van Drone Club Brabant. Hij begon de club in 2021, tijdens de coronatijd, met ongeveer vijftien leden. Inmiddels is de club uitgegroeid tot zo’n 1800 leden. “We organiseren bijeenkomsten voor zowel beginnende als ervaren piloten en geven informatie over hoe je verantwoord kunt vliegen.”
Hij merkt dat het er onderling over gaat en dat er meer argwaan ontstaat door de berichten in de media. ‘’Veel van die berichten zijn negatief. Dat van Gilze-Rijen viel nog mee, maar ook in België hoor je steeds vaker slechte verhalen. Dat is jammer, zeker voor hobbyisten,’’ zegt hij.
Soms leidt de negatieve aandacht zelfs tot ongemakkelijke situaties. “We hebben een bijeenkomst gehad in Den Bosch. Een omwonende zag een drone en dacht meteen dat het iets slechts was,” legt Stefan uit. “Terwijl mensen normaal erg enthousiast en geïnteresseerd reageerden."
"Het raakt op deze manier wel iedereen."
Het toenemende wantrouwen komt ook terug in vragen van de leden. ‘’We kregen via het gastenboek op onze website een bericht van iemand die vroeg of ze überhaupt nog wel mogen vliegen en waar dat dan nog mag,’’ zegt Stefan. Overigens vreest hij dat de bestuurders achter de drones uit de nieuwsberichten amateurs zijn, die het niet zo nauw nemen met de geldende regels. "Maar dat raakt op deze manier wel iedereen."
Stefan benadrukt dat de regelgeving in Nederland juist al erg streng is. ‘’We hebben hier al veel no-fly zones. Zo was hij in gesprek met het ILT over versoepelingen, maar op deze manier zal dat hem niet worden. Door dit soort praktijken zal het nog veel meer dichtgeknepen worden."
Toch probeert Drone Club Brabant het goede voorbeeld te geven. “Wij adviseren iedereen om een vliegbewijs te halen. Dan leer je de basisregels. Wat mensen daarna doen, is hun eigen verantwoordelijkheid,” legt Stefan uit.