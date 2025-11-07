Bosschenaar (47) bedreigt en stalkt lokale politici: ‘Ik ben te ver gegaan’

Een 47-jarige man uit Den Bosch wordt beschuldigd van stalking, bedreiging en belediging van lokale politici. De gemeente en vier lokale politici hebben in totaal vijf keer aangifte tegen hem gedaan. Ook geldt er voor hem een gebiedsverbod voor het stadhuis en het bestuurscentrum, dat duurt tot september volgend jaar.

De man was geen onbekende in de lokale politiek. Hij volgde jarenlang bijna elke gemeenteraadsvergadering, zowel in de zaal als online, en had vaak scherpe kritiek op het politieke debat. Maar die kritiek ging de afgelopen anderhalf jaar steeds verder. Zo zou hij raadsleden, wethouders en ambtenaren persoonlijk belachelijk hebben gemaakt, vernederd en uitgescholden. Eén van de slachtoffers is fractievoorzitter van de lokale PvdA, Femke Hoekstra-Wittebol. De man had regelmatig kritiek op haar via zijn X-account. Hij schreef onder meer: “Hoe laag is jouw IQ eigenlijk, Femmie? Want dat het lager is dan mijn IQ is evident.”

Hoekstra-Wittebol zei tegen het Brabants Dagblad over zijn berichten: “Ik kan tegen een stootje en vind dat je als politica in contact moet staan met burgers."

"Reken maar dat ik je laat janken.”

De situatie verslechterde toen de man haar en andere politici ook privé ging benaderen via sociale media. Hij stuurde tientallen berichten waarin hij haar uitschold voor ‘kankerwijf’ en haar bedreigde met teksten als: “Reken maar dat ik je laat janken.”



Hoekstra-Wittebol vertelde aan het Brabants Dagblad: “Dan wordt er iets aangeraakt wat met angst te maken heeft, ook al wil je dat niet voelen. Niemand kan garanderen wat iemand wel of niet doet. Dus op het moment dat ik alleen naar huis fiets… Wat dan?” Op advies van de veiligheidscoördinator, die ingeschakeld wordt bij grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, deden de gemeente en vier politici aangifte. Onder hen was ook Hoekstra-Wittebol. Voor sommige betrokkenen werd een alarmknop geregeld, waarmee zij direct de politie kunnen waarschuwen. Hoekstra-Wittebol gebruikt die knop niet, omdat ze zegt geen ‘acute dreiging’ te voelen.

"Ik heb veel fouten gemaakt en ik ben te ver gegaan."

De Bosschenaar geeft vrijdag in een schriftelijke verklaring toe dat hij fout zat. “Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden aan alle politici die ik heb beledigd of geïntimideerd. Ik heb veel fouten gemaakt en ik ben te ver gegaan. Dit had ik nooit mogen doen en daar heb ik spijt van.”



De man ontkent wel dat hij ambtenaren heeft beledigd. “Ik wil alle betrokkenen duidelijk maken dat ze niet bang hoeven te zijn voor mij. Ik begrijp dat mijn excuses weinig veranderen, maar ik zal dit nooit meer doen.”

"Ik wil geen discussie voeren met deze man."