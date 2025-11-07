Zeven aanhoudingen na mislukte koperdiefstal

Zeven verdachten zijn opgepakt voor de koperdiefstal in de nacht van woensdag op donderdag op industrieterrein Katsbogten in Tilburg. De dieven werden door een undercoveragent in de kraag gevat. In het holst van de nacht probeerden ze een zware haspel met een kleine graafmachine te stelen. Bij het overladen van de haspel in een busje bezweek het voertuig onder het gewicht.

De dieven probeerden duizenden kilo’s kostbaar koper mee te nemen. Het koper zat verwerkt in een grote stroomkabel op een haspel.

Aanvankelijk werd gedacht dat het om twee daders ging, maar vrijdagmiddag laat de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties op sociale media weten dat er zeven mensen zijn aangehouden.

Bus breekt door Met een gestolen graafmachine probeerden de verdachten de haspel in te laden, maar bij het overladen in het busje ging het mis. De bestelbus zakte door zijn as toen de loeizware haspel achterin werd geladen.

Op dat moment werden de dieven ingesloten door de politie. Ze probeerden nog weg te rijden, maar kwamen niet ver. Vervolgens gingen de dieven er te voet vandoor.

Helikopter

Wat ze niet wisten, is dat undercoveragenten hen al een tijdje in de gaten hielden. Ook vanuit de lucht werden ze gevolgd: een politiehelikopter cirkelde boven het industrieterrein en filmde de mannen terwijl ze de haspel probeerden in te laden.

Op het terrein waar de koperdieven toesloegen, staat een groot hoogspanningsstation waar momenteel werkzaamheden plaatsvinden. De bestelbus is door een berger opgehaald. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.