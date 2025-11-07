Dean en Lars helpen egels aan veilig verblijf én maken buurt blij

Het aantal egels in Brabant loopt verder terug. Daar willen ze in de Eindhovense wijk Burghplan iets aan doen. Daarom slaan bewoners en het Vakcollege Parmant Innova de handen ineen en zetten zich in om de egel een fijn onderkomen te geven. Maar die moeten dan wel groot genoeg zijn.

Er wordt volop gezaagd en geboord in het klaslokaal van het Vakcollege Parmant Innova in Eindhoven. “We kunnen proberen om de ingang nog aan te passen door iets van de lange kant af te halen,” zegt de 14-jarige Dean van Schaijk tegen zijn klasgenoot Lars van Hout. De twee zetten samen een verblijf voor egels in elkaar. “Een aantal uit de klas maakte het frame voor het huisje. Lars en ik zijn verantwoordelijk voor de buitenkant. Ik vind het een mooi project, omdat je iets voor de buurt doet. Dat is mooi.” Eva Broekhuijse is ook betrokken bij het project namens Stichting Bewonersorganisatie Burghplan. Zij wil verbinding zoeken tussen de buurt en de school en daar past deze opdracht volgens haar uitstekend bij. “Als je elkaar kent, kijk je naar elkaar om. Naar de egels omkijken is belangrijk, maar ook naar elkaar.”

Dean en Lars werken in het klaslokaal aan het egelhuisje (foto: Wilco Zonneveld).

De afgelopen tijd kwamen egelhuisjes in opspraak. Sommige ingangen waren te klein, waardoor zwangere egels hun buik moesten intrekken om naar binnen te komen. Dat kan leiden tot inwendige bloedingen. Ook wordt niet altijd het juiste materiaal gebruikt.

Een goed verblijf is gemaakt van hardhout en is vijftig centimeter breed en veertig centimeter hoog. Dean en Lars pakken voor de zekerheid de meetlat erbij. “De breedte is 58,5 centimeter en de lengte zestig centimeter. De egel heeft voldoende ruimte.” Na het opmeten en schuren denken Dean en Lars dat het hokje klaar is. Maar eerst velt docent Peter Lubbers zijn oordeel. Na zijn goedkeuring gaan de twee samen met Eva en Peter op pad. “We gaan het egelhuisje bezorgen in de buurt en kijken of ze het mooi vinden.”

Het egelhuisje heeft een plekje tussen de struiken gekregen (foto: Wilco Zonneveld).