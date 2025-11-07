Peter Bosz eist respect na ontslag Ajax-coach: 'Er is op de man gespeeld'
Kort blikte de coach van de Eindhovenaren terug op het gelijke spel met Olympiakos in Athene: "We moeten achteraf blij zijn met een punt, maar als we een goede wedstrijd hadden gespeeld, dan had er meer ingezeten."
Hij weet ook dat er nog een zwaar programma aan komt in de Champions League: "Het zou best bijzonder zijn als je deze ronde zou overleven." PSV speelt nog tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München en Newcastle United. De coach denkt dat PSV daarin nog vijf punten moet halen om door te kunnen stoten naar de volgende ronde.
Respectloos
John Heitinga, de coach van Ajax, werd donderdag de laan uit gestuurd na tegenvallende resultaten. Peter Bosz neemt het op voor zijn collega: "Hoe er in Nederland op de man gespeeld wordt. Mensen hebben niet in de gaten wat erachter steekt. Ik ben ook een aantal keer ontslagen. Het argument: "Je verdient genoeg", wat een onzin! Je moet met respect met elkaar omgaan en dat is bij hem niet gebeurd."
De 61-jarige oefenmeester geeft nog een voorbeeld: "Er is niks denigrerender dan de vraag stellen: "Denk je dat je morgen nog trainer bent?" Wat verwacht je dan dat een trainer antwoordt?" Hij steekt Heitinga nog een hart onder de riem: "Wat deze jongen over zich heen heeft gehad is niet goed. Hij heeft ook een vader en moeder en kinderen, ik als oude lul zelfs kleinkinderen, en die krijgen dat ook mee"
Dan door naar de wedstrijd, want AZ is niet de minste tegenstander. De Alkmaarders laten goed voetbal zien dit seizoen, en staan slechts vier punten verwijderd van PSV. "Het wordt een mooie wedstrijd waar ik zeker naar uitkijk, want ik vind AZ bij de best voetballende ploegen in Nederland horen."
"AZ heeft een eigen stijl, waarin ze jonge jongens scouten en verkopen voor meer geld. En dat doen ze al jaren op een steeds hoger niveau", gaat Bosz verder over de tegenstander. Toch ziet hij ook een verschil tussen AZ en PSV. "AZ hoeft niet per se kampioen te worden, dat is bij ons anders. PSV moet elk jaar kampioen worden."
Over blessures hoeven we ons geen zorgen te maken: "Iedereen, op de langdurige blessures van Pléa en Van Bommel na, is fit."
Salah-Eddine naar Marokko
Ook de selecties voor de aankomende interlandperiodes druppelen langzaam binnen. Jerdy Schouten is de enige PSV'er die zich mag melden bij Oranje, maar Anass Salah-Eddine is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. Hij maakte onlangs de switch van Nederland naar Marokko. Bosz was verrast: "Hij heeft er niet met mij over gesproken, maar mocht hij dat wel gedaan hebben, had ik hem ook niet omgepraat."
De wedstrijd tegen AZ start zondag om kwart voor vijf in Alkmaar.