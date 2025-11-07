Peter Bosz eist respect na ontslag Ajax-coach: 'Er is op de man gespeeld'

Peter Bosz kijkt uit naar de ontmoeting met AZ van komende zondag. Hij vindt de Alkmaarders 'een van de betere voetballende ploegen in Nederland'. Over het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga is hij minder te spreken op de persconferentie vrijdag, met name het handelen van de media vindt Bosz 'respectloos'.

Kort blikte de coach van de Eindhovenaren terug op het gelijke spel met Olympiakos in Athene: "We moeten achteraf blij zijn met een punt, maar als we een goede wedstrijd hadden gespeeld, dan had er meer ingezeten." Hij weet ook dat er nog een zwaar programma aan komt in de Champions League: "Het zou best bijzonder zijn als je deze ronde zou overleven." PSV speelt nog tegen Liverpool, Atlético Madrid, Bayern München en Newcastle United. De coach denkt dat PSV daarin nog vijf punten moet halen om door te kunnen stoten naar de volgende ronde. Respectloos

John Heitinga, de coach van Ajax, werd donderdag de laan uit gestuurd na tegenvallende resultaten. Peter Bosz neemt het op voor zijn collega: "Hoe er in Nederland op de man gespeeld wordt. Mensen hebben niet in de gaten wat erachter steekt. Ik ben ook een aantal keer ontslagen. Het argument: "Je verdient genoeg", wat een onzin! Je moet met respect met elkaar omgaan en dat is bij hem niet gebeurd."