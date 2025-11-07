Auto belandt op zijn kop bij ongeluk op A58

Door een ongeluk op de A58 vlak voor knooppunt Batadorp waren vrijdagmiddag twee rijstroken afgesloten. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot een uur. Na drie uur werden de rijstroken vrijgegeven waardoor de vertraging langzaam afneemt.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur. Op beelden is te zien dat een auto op zijn kop ligt. Ook een bestelbus, een vrachtwagen en een andere auto lijken bij het incident betrokken. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Rond kwart voor drie kwam een berger ter plaatse om de voertuigen weg te halen. Het verkeer werd tijdelijk over de vluchtstrook geleid.